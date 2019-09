Kult

Budapesten tartott sajtóértekezletet a Gemini Man rendezője, főszereplője és producere

2019.09.27 01:30 MTI

A részben Budapesten forgatott Gemini Man rendezője, Ang Lee, főszereplője, Will Smith és producere, Jerry Bruckheimer tartott nemzetközi sajtótájékoztatót csütörtökön az október 10-én mozikba kerülő akciófilmről a Four Season Hotelben.



A Gemini Man lenyűgöző bizonytéka a digitális technológia óriási lehetőségeinek. Ang Lee ennek legújabb vívmányaival kísérletezett az akcióthriller forgatásakor. A 3D formátumban, 4 K felbontásban, másodpercenként 120 kockával felvett produkcióban a főszereplő Will Smith, aki a komány bérgyilkosát játssza, váratlanul maga is célponttá válik, és saját maga fiatalabb klónjával kerül szembe.



Az Oscar-díjas rendező a film számos jelenetét Budapesten forgatta: a Hősök tere, a Széchenyi fürdő és a budai vár is szerepel a produkcióban. A látványos akciójelenetek egyikében a vár sötét kazamatájában zajlik a küzdelem. De a forgatási helyszínek között volt a kolumbiai Cartagena is, ahol lélegzetelállító motoros üldözés zajlik.



Ang Lee egy kérdésre válaszolva hangsúlyozta: nem gondolja, hogy új filmnyelvet írt volna, inkább úgy fogalmazna, hogy valami újat csinált. Ez az újdonság pedig abban áll, hogy a képek sokkal élesebbek és tisztábbak, sokkal életszerűbbek. Azt az élményt nyújtja, mintha a néző is bekerült volna a történetbe. Tíz éve kezdett ezzel foglakozni, de még mindig kísérletezik és tanul. Azt is elárulta, hogy Will Smith fiatalabb klónjának megalkotásánál talán a színész egyedülálló sármját volt a legnehezebb belecsempészni a figurába.



Smith elmesélte, hogy a forgatáson a kamera szinte az arcának minden pórusát közelről mutatta, ezért például nem lehetett sminket használni. "Ilyen új technológiát, új nyelvet használó filmben még nem dolgoztam" - mondta.

A színész arról is beszélt, hogy nem használták mai arcát, hogy létrehozzák a fiatalabb klónt, amelyet száz százalékban digitális technológiával teremtették meg. "A közönség azt hiheti, hogy a fiatalabb szereplő egy valóságos ember. Ez a technológia fantasztikus lehetőségeket nyit meg. Akár egy Will Smith Marlon Brando-film is készülhet" - tréfálkozott.



Jerry Bruckheimer felidézte, hogy a Gemini Man filmterve már több mint húszéves, de sokáig nem volt meg hozzá a megfelelő technológia, hogy megvalósítsák. Mint mondta, sokan megfordultak a film körül, végül amikor Lee elérhetővé vált, nagy örömmel vágott bele vele a filmbe.



Will Smith egy válaszában arra is kitért, hogy Budapestet "egy titkos kis ékszernek" látja, ahol a gyönyörű történelmi épületek és a modern világ keveredik. "A családommal is jól éreztem itt magam, és a Gemini Man óta is már háromszor voltam itt. Nagyon szeretem ezt a várost" - mondta azzal kiegészítve, hogy a magyar nyelvet azonban nagyon nehéznek érzi, és sajnos nem tudja megjegyezni a szavakat.



"51 éves vagyok, valószínűleg most csinálom az utolsó ilyen akciófilmjeimet, mivel már nem könnyű ez a fajta fizikai megterhelés" - mondta, megjegyezve, hogy a digitális technológia azért ebben is segít.



A színész felidézte, hogy 23 évesen keveset tudott még a világról, és naivitásából egyfajta vakmerőség fakadt. Viszont az utóbbi években szeretne visszanyerni valamit az egykor érzett szabadságból. "Ezért ugrottam ki tavaly a Grand Canyon fölött bungee jumpinggal egy helikopterből, ami talán túlzás volt" - ismerte el, de hozzáfűzte, hogy azért jó érzés áttörni a határokat és kipróbálni dolgokat.



Lee pályafutása szinte egyenes úton haladt a Gemini Man felé: 2012-ben a Pi éltében egy CGI-tigris alakított főszerepet, de már a 2003-ban készült Hulk is jelezte, hogy hajlik a digitális filmes technológiával való kísérletezésre. Ám miközben az elmúlt évtizedben lekötötték a technológiai újdonságok, megmaradt olyan rendezőnek, aki továbbra is elsősorban a karakterekre építi a filmjeit.



A 65 éves Ang Lee, aki a Brokeback Mountain - Túl a barátságon és a Pi élete című filmjéért is elnyerte a rendezői Oscar-díjat, félelmetesen élethű, látványos akciófilmet forgatott, de a történet mélyebb kérdéseket is felvet, egyebek mellett arról, hogy milyen súlyos következményei vannak a hatalommal való visszaélésnek, és természetesen az öregedés témájával is foglalkozik, hiszen az idősebb főhősnek szembesülnie kell fiatal önmagával.