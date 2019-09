Programajánló

Rózsa Luca Sára alkotásaiból nyílik kiállítás Hódmezővásárhelyen

A tavalyi Vásárhelyi Őszi Tárlaton a fiatal festők nívódíját elnyerő Rózsa Luca Sára alkotásaiból nyílik kiállítás október 5-én a Tornyai-múzeumban. 2019.09.24

A kiállítás anyagát bemutató keddi sajtótájékoztatón Miklós Péter múzeumigazgató elmondta, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlat a fiatal alkotóknak a bemutatkozás lehetőségén túl a hazai viszonylatban magas összegű díjak révén támogatást is nyújt alkotói tevékenységükhöz.



Hagyomány, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlatokkal egyidőben az előző évi seregszemle kiemelt díjazottjai önálló kiállítást rendezhetnek a Tornyai-múzeum időszaki kiállítótermeiben.



A Képzőművészeti Egyetemen végzett Rózsa Luca Sára fiatal kora ellenére aktív és ismert szereplője a hazai művészeti életnek, rendszeresen állít ki Budapesten, és művei egyre ismertebbé válnak országszerte - közölte Képiró Ágnes művészettörténész.



A szakember szerint a festőművész új kiállításán szereplő tíz nagyméretű festmény kiforrott és kifinomult alkotói világról tanúskodik. A fiatal művész a több négyzetméteres képek létrehozása során nemcsak a festészet klasszikus eszközeit használja. A hatalmas vásznakra festett olajképeken helyenként megfigyelhető a festékspray alkalmazása, valamint az ecsethasználat mellett az alkotó gyakran fokozza képei gesztusait tenyerének, ujjbegyeinek felületformáló mozdulataival.



Rózsa Luca Sára tárlatára az elmúlt egy év alkotásaiból válogatott, címként a keresztény világ legismertebb imája, a Miatyánk angol nyelvű változatából vett idézetet választotta. A tárlat címe, Thy will be done, azaz Legyen meg a te akaratod is jelzi, hogy a képek kiindulási pontja a vallási ikonográfia, amelyhez a reneszánsz portréfestészet egyfajta újragondolása csatlakozik az alkotások vizuális megfogalmazásakor.



A vásárhelyi múzeumban Rózsa Luca Sára mellett a Tornyai-plakettes Ámmer Gergő szobrászművész, a Rudnay-ösztöndíjat nyert Kaliczka Patrícia festőművész önálló kiállítását is láthatja október 5-től a közönség.