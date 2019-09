Kultúra

CineFest - A Monos nyerte a legjobb filmnek járó fődíjat

Alejandro Landes brazil rendező Monos című háborús drámája kapta a legjobb filmnek járó Pressburger Imre-díjat szombaton a 16. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjkiosztó gáláján. 2019.09.22 03:30 MTI

A szervezők tájékoztatása szerint a fesztivál nagydíját, a Zukor Adolf-díjat és a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) díját az amerikai Robert Eggers A világítótorony című filmje kapta. A közönségdíjat a német Nora Fingscheidt Kontroll nélkül című drámája nyerte el.



A legjobb kisjátékfilm Pedro Collantes Ato San Nen című alkotása lett, az egészestés dokumentumfilmek CineDocs-díját Anja Kofmel Chris, a svájci, a CineNewWave-díjat Füzes Dániel Szokásjog című alkotása nyerte el. A Dargay Attila-díjat, amellyel a magyar animáció ifjú tehetségeit ismerik el, Hegyi Olivér kapta.



A Nemzetközi Ökumenikus Zsűri díját Ali Jaberansari Teherán: a szerelem városa című alkotása nyerte el. Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége zsűrijének díját a Monos kapta.



A szombati díjkiosztó gálán életműdíjat vehetett át George Lazenby ausztrál színész, az idén ötvenéves 007 - Őfelsége titkosszolgálatában című kultikus James Bond-film sztárja. A CineFest idei másik életműdíjasa, Bille August Oscar-, Golden Globe- és Arany Pálma-díjas dán rendező a nyitógálán kapta meg az elismerést. Az Európai Mozi Nagykövete elnevezésű, 2016-ban alapított díjat idén két világsztár, Vanessa Redgrave és Franco Nero vehette át Miskolcon.



Idén is a világ élvonalába tartozó alkotók filmjei mérettették meg magukat a CineFesten - mondta el az MTI-nek Bíró Tibor fesztiváligazgató, aki kiemelte: a fesztiválon évről évre a világ friss filmtermésének legjava mutatkozik be a magyar közönségnek.



Hozzátette: nagy öröm, hogy rang lett a CineFesten bemutatni egy-egy filmet. Különösen igaz ez a magyar alkotásokra, amelyeknek egyre gyakrabban van a miskolci fesztiválon a magyarországi és világpremierje is.



Idén a fesztiválon tartották Magyarország idei Oscar-nevezésének, Tóth Barnabás Akik maradtak című alkotásának hazai bemutatóját. Ugyancsak a CineFesten volt az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok című új nagyjátékfilmjének, valamint Bársony Katalin Csillagfény távolság című zenés dokumentumfilmjének a magyarországi premierje.



Nagy sikert aratott a fesztivál látogatói körében A Vadonvilág - gróf Széchenyi Zsigmond nyomában című film. A rendezőt, Lerner Jánost Széchenyi Zsigmond özvegye, Hertelendy Margit is elkísérte a CineFestre. A dokumentumfilm-felhozatalt erősítette Almási Tamás Folyékony arany című alkotása is, amely a tokaji aszú készítésének szépségeit és nehézségeit mutatja be a borvidék három emblematikus borászán keresztül.



Bíró Tibor kitért arra is, hogy az idei CineFest szinte minden premiervetítése teltházas volt, sőt, legtöbbször már a termek befogadóképességét is meghaladta az érdeklődés, ezért sokan már csak a gyakran szintén teltházas ismétlő vetítésekre fértek be.