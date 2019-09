Programajánló

Juan Diego Flórez tenor az Erkel Színházban ad koncertet

A legnépszerűbb operaáriák és operettek szólalnak meg Juan Diego Flórez perui tenor koncertjén október 22-én - a korábban meghirdetett helyszíntől eltérően - a budapesti Erkel Színházban.

Az esten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara Jader Bignamini vezényletével - közölték a szervezők az MTI-vel.



A perui operaénekes műsorát kezdetben Bellini-, Donizetti- és Rossini-szerepek alkották, majd amint hangja érettebbé és előadásmódja erőteljesebbé vált, ez a repertoár Mozart-, Verdi- és Puccini-áriákkal is bővült.



Első komoly fellépését egy beugró szerepnek köszönheti, amikor 1996-ban, 23 éves korában helyettesítette a megbetegedett tenort a Rossini Fesztiválon. Juan Diego Flórez még ugyanabban az évben a milánói Scala közönségének is bemutatkozhatott, amit a londoni Covent Garden, majd a New York-i Metropolitan és a bécsi opera követett.



Juan Diego Flórez hangja a bel canto tenorok között is ritka kincs, New Yorktól Japánig jelenleg a legkeresettebb és legtöbbet foglalkoztatott tenorok egyike. Hazájában, Peruban a legmagasabb kitüntetések tulajdonosa, de bélyeget is bocsátottak ki az arcképével.