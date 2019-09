Programajánló

Kalandtúra és horrorisztikus kulisszajárás Debrecenben

Kalandtúrával és horrorisztikus kulisszajárással is várják a közönséget a Színházak éjszakáján szombaton a debreceni Csokonai Színházban. 2019.09.20 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vajland Judit, a teátrum sajtóreferense elmondta, hogy a program "rettegésmentes" kulisszajárással kezdődik, amelyen az érdeklődőket Varga Klári, Mercs János, Hajdu Imelda, Ráczkevei Anna és Bakota Árpád kalauzolja majd a színház épületében. Éjfélkor indul Kránicz Richárddal a kizárólag 18 éven felülieknek szóló "horror kulisszajárás", amelyre csak erős idegzetűek jelentkezését várják.



A Pál utcai fiúk című zenés játék koreográfiájába is bepillantást nyerhetnek a látogatók, akik a musical társkoreográfusa, Rovó Tamás irányításával a népszerű slágerekre táncolni is tanulhatnak.



A vállalkozó kedvűek részt vehetnek egy színész "gyorstalpalón", amelyen Varga Klári, Janka Barnabás, Mészáros Ibolya, Vranyecz Artúr és Kránicz Richárd segítségével helyzetgyakorlatok, improvizatív játékok közben próbálhatják ki rátermettségüket - ismertette a részleteket Vajland Judit.



Megismétlik a tavalyi Színházak éjszakája egyik legsikeresebb programját, amelyben a színjátszás iránt érdeklődők rövid időre átvehetik a színészek szerepét. Ezúttal a Tesztoszteron című darab négy fontos férfi karakterébe "bújhatnak bele" a játékra nyitott, 16 éven felüli jelentkezők.



A Don Quijote próbáiba is betekinthetnek azok, akik szeretnék látni, hogyan dolgozik a színészekkel az orosz rendező, Ilja Bocsarnikovsz.



A látogatók részt vehetnek egy kalandtúrán is, amelyen kódfejtéssel, az előadások ikonikus tárgyainak felismerésével kell eljutniuk a színház egyik pontjából a másikba.



A Csokonai Ifjúsági Program csapata játékokkal várja a kicsiket és a nagyokat, a színház melletti Ady parkban pedig operettestet rendeznek Nagy Kírával, Donkó Annamáriával, Donkó Imrével és a színház énekkarának tagjaival - közölte Vajland Judit.