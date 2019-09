Kultúra

Hamvas Zoltán: óriási a fejlődés a magyar gasztronómiában

2019.09.20 MTI

Elképesztő fejlődésen ment keresztül a magyaroszági vendéglátás az elmúlt tizenöt évben, Budapest pedig a régió egyik gasztronómiai központjává vált - mondta el az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke.



Hamvas Zoltán emlékeztetett arra, hogy a fővárosban egyre több a nemzetközileg elismert vendéglátóhely, és Budapesten a világ egyik legelismertebb gasztrokalauza, a Michelin immár öt egycsillagos és egy kétcsillagos éttermet tart nyilván.



Elképesztő a fejlődés a tizenöt évvel ezelőtti helyzethez, de akár a mai Varsóhoz vagy Prágához képest is jól áll a magyar főváros - mondta el a szakember, hozzátéve azonban: Bécs még azért még Budapest előtt jár a gasztronómiában.



Nemcsak a Michelin-csillagos éttermekről szól azonban a magyar vendéglátás: a fine diningtól a streetfoodig minden kategóriában működnek minőségi helyek. Mindenféle pénztárcához lehet találni megfelelő éttermet Budapesten, de vidéken is nagyon sok helyen - mutatott rá.



A Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke hozzátette: a magas minőségű éttermeknek nemcsak a turisztikai hatása jelentős, ezeket a konyhákat ugyanis az egyre tudatosabb magyar vendégek is értékelik; az ő arányuk a hazai fine dining éttermekben mintegy 50 százalékos.



A turizmus-vendéglátás 2030-ra akár a GDP 16 százalékát is megtermelheti, de már most is komoly verseny van a szektorban a minőségi munkaerőért - összegzett Hamvas Zoltán.