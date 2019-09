Kultúra

Workshopot tart Magyarországon Madonna és Kendrick Lamar producere

Workshopot tart Magyarországon Madonna, Kendrick Lamar és a Red Hot Chilli Peppers producere, Philippe Weiss a Budapest Showcase Hub (BUSH) fesztiválon, amelyet november 13. és 15 között rendeznek meg Budapesten. 2019.09.19 21:30 MTI

A kelet-európai régió könnyűzenei színterének legfrissebb előadóit bemutató BUSH-t az idén negyedszer rendezik meg a főváros népszerű szórakozóhelyein. Philippe Weiss, a párizsi The Red Room stúdió egyik tulajdonosa egy workshop keretében november 14-én hallgatja és elemzi közönség előtt a jelentkezők dalait - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, a világhírű producer mixelte már többek közt Madonna, a Red Hot Chilli Peppers, Kendrick Lamar és David Guetta számait is.



A BUSH szakmai eseményeire menedzserek, ügynökök és fesztiválszervezők érkeznek azért, hogy kitágítsák a régió határait, és egyebek mellett magyar zenéket fedezzenek fel nemzetközi produkciókhoz. A rendezvény résztvevői között van Jeroen Siebens, Seppl Kretz és Geir Luedy is.



A programok között szerepel olyan workshop is amely a zenei életben dolgozók mentális zavaraival foglalkozik. A témát évek óta kutató Sally Anne Gross, a University of Westminster professzora egy workshopon beszélget majd zenészekkel.



Az idei program a HOTS Hungarian Oncoming Tunes szakmai segítségével valósul meg. A limitált férőhelyes workshopokra a BUSH-ra bérletet váltók októbertől jelentkezhetnek a www.budapestshowcasehub.com oldalon, ahol további információk is elérhetők a programról.