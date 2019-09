Kultúra

CAFe Budapest - Új albumával lép fel Apparat

Új albumát mutatja be Apparat, a berlini elektronikus zenei élet meghatározó alakja október 11-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon. 2019.09.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Apparat, polgári nevén Sascha Ring idén márciusban hat év után jelentkezett új szólólemezzel. A zenész-producer mostani Müpa-koncertje előtt legutóbb tavaly lépett fel Magyarországon, akkor a nagykanizsai Ohmydeer Fesztiválon.



Pályája 1996-ban indult techno vonalon, később a lágy ambient zenék világában kötött ki. A kétezres évek elején együtt dolgozott a neves producerrel, Ellen Alliennel, 2003 óta pedig rendszeresen vonul stúdióba a Modeselektor tagjaival, Gernot Bronserttel és Sebastian Szaryval, akikkel létrehozta a Moderat elnevezésű projektet. Ez a projekt eddig három albumot készített, a Moderat 2009-ben, a II 2013-ban, a III 2016-ban jelent meg.



Apparat a Moderattal a nagy koncerttermeket megtöltő turné során az egész világot körbejárta, zenéjüket több filmben felhasználták (legutóbb a Natalie Portman főszereplésével készült Annihilation című sci-fiben). A Moderat 2017-ben határozatlan időre szétvált, így a tagoknak lehetőségük nyílt saját projektekre fókuszálni.



Ring legutóbbi három albumán (Walls - 2007; The Devil's Walk - 2011; Krieg und Frieden - 2013) inkább az ambient, néhol már-már a neoklasszikus zsáner felé kalandozott a korábbi monumentalista klubzenék felől. Az idén tavasszal megjelent LP5 című lemezén a csellista Philipp Thimm mellett harsona, trombita, szaxofon, hárfa, nagybőgő és egyéb húros hangszerek is szerepet kaptak.



2012-ben Lev Tolsztoj Háború és béke című művének színházi adaptációjához készített zenét. Alkotótársa volt az olasz Mario Martone is: utóbbi rendezésében a Leopardi című mozi 2014-ben megnyerte a Velencei Filmfesztivál Premio Piero Piccioni filmzenei díjat, majd egy évvel később a Dustin O' Hallorannal közös filmzenével ismét győzött Velencében, ezúttal a Soundtrack Stars Awardot nyerte meg Drake Doremus Equals című filmjével.



A CAFe Budapest fesztivál programjáról a www.cafebudapestfest.hu oldalon találhatók információk, a cafebudapestfest.blog.hu pedig érdekességekkel, kulisszatitkokkal, zenei listákkal készül.