Konferenciával ünnepli a népmese napját a Magyar Olvasástársaság

A konferencia témája: visszatekintés az elmúlt 15 év országos mesei történéseire. Az esemény célja, hogy az élőszavas mesemondás mindenki számára ismert és elismert fogalommá váljon.



A gyermekeknek és felnőtteknek szóló mesék gazdagságát 2005 óta ünneplik szakmai és kulturális eseményekkel, népmesés programok ösztönzésével. "Miközben elfogadjuk hogy az idők folyamán ezen népi kultúránk gyerekmesévé alakult, erőteljesen hangsúlyozzuk annak jelentőségét, hogy a népmese a mai napig a felnőttnek is szól, ennek a törekvésnek ünnepi alkalma a népmese napja" - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, konferenciáik a találkozás, a tanácskozás, a támogatás és a szakma összefogásának helyszínei. Az idei konferencián Benedek Elek születésének 160. évfordulóját ünneplik, így az idén Élőszóval az olvasásért - olvasással az élőszóért! mottóval rendezik meg a találkozót.



A szakmai konferencia előadói a mesemondás irányzatainak jeles képviselői. "Célunk, hogy a résztvevők megtapasztalják, hogyan szerveződnek a mesemondás alkalmai, milyen színesek a mesemondás lehetőségei" - áll a közleményben. Mint kiemelik, a konferencia nemcsak szakmai találkozó, hanem közösségi élményműhely, módszertani bemutató is.



Az idén Meselátó szemek címmel fotópályázatot is hirdetnek a mesehallgatásról. Számtalan alkalom adódik, amikor mesét hallgathat a közönség élőben, például óvodai vagy iskolai mesélés alkalmával, mesepontokon, könyvtári rendezvényeken. Olyan fotókat várnak, amelyek egy-egy ilyen eseményen a mesét hallgató közönségről készültek.



A konferencia helyszíne a százhalombattai Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont. A program társszervezője a Hagyományok Háza, a Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Meseszó Országos Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület.



A rendezvényről további információ a http://www.nepmesenap.hu oldalon érhető el.