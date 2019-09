Programajánló

Több mint 20 adag ételt készítenek el a Tirpák Fesztiválon

A fesztiválon a Nyíregyházi Szakképzési Centrum cukrász diákjai egy négyezer szeletes sütőtökös málé elkészítésével idézik fel a tirpák étkezési hagyományokat. 2019.09.17 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több mint húszezer adag ételt, valamint egy négyezer szeletes sütőtökös málé süteményt is elkészítenek a főzőcsapatok és a cukrászok a szombaton és vasárnap megrendezendő a 7. Tirpák Fesztivál és 4. Nyíregyházi Bográcsgulyás és Grillbajnokságon a nyírségi megyeszékhelyen.



A Szlovákiából származó, a 18. század közepétől a nyírségi nagyvárost övező bokortanyákon letelepedett tirpákok gasztronómiáját és életmódját bemutató rendezvény első napján huszonnyolc főzőcsapat készíti el a Kossuth téren az "ősök" és a szabolcsi tájegység csaknem negyven tradicionális ételét, többek közt például a szabolcsi töltött káposztát, a görhét, a töltött lángost, a gombóclevest, a tört- és bivalypaszulyt, káposztás sztrapacskát, a vegyes tirpák rétest, a csörögét vagy tepertős pergelt hagymával készült puliszkát is - hangzott el az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón.



A hazai profi és amatőr, valamint az Eperjesből és Szatmárnémetiből érkezett főzőcsoportok legjobbja vándorserleget vihet majd haza, de a látogatók szavazatai alapján átadják a legszebb standnak, a legjobb hangulatú csapatnak járó díjakat és a közönség elismerését is.



Vasárnap már harminc csapat teszi ki üstjeit és edényeit a város főterére, a bogrács- és grillbajnokság menüiben az öhön, a lencsegulyás, a halászlé és a marhapörkölt is biztosan szerepel. A kiadósabb és érdekesebb ételekre vágyók számára elkészítik a párolt tarját kolozsvári burgonyával, a mangalica sertészsírral "szőnyegbombázott" sült májas hurkát savanyúsággal és mártással, a beregi cigánypecsenyét és a galambpörköltet. Az egészségesebben élők számára szívbarát ételeket, az édességet kedvelőknek pedig a rétesek és sütemények széles választékát kínálják majd kóstolójegy ellenében.



A fesztiválon a Nyíregyházi Szakképzési Centrum cukrász diákjai egy négyezer szeletes sütőtökös málé elkészítésével idézik fel a tirpák étkezési hagyományokat. A 20 kilogramm kukoricalisztből, a 240 kilogramm sütőtökből és a 16 kilogramm tökmagból összeálló sütemény tésztáját búzaliszt és kukoricaliszt keverékéből készítik, amibe sütőtök krémet töltenek, az így elkészült süteményt pirított tökkockákkal és tökmag morzsával hintik meg.