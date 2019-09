Brexit

Árverésre viszi Banksy legnagyobb, egyik leghíresebb festményét a Sotheby's

Október elején elárverezi Banksy legnagyobb és egyik leghíresebb Devolved Parliament (Elfajzott parlament) című festményét a Sotheby's Londonban.



A brit parlament alsóházának képviselőit csimpánzként ábrázoló alkotás a rejtőzködő brit graffiti művész legdrágább művé válhat, mivel az aukciósház legalább 1,5-2 millió font leütési árra számít.



Banksy a képet még 2009-ben festette, amikor a Brexit fogalma még ismeretlen volt a britek körében, ezért az október 3-i árverés időzítése a lehető legideálisabb, alig egy hónappal Nagy-Britanniának az Európai Unióból való október 31-re tervezett kilépése előtt - olvasható a The Art Newspaper művészeti folyóirat honlapján.



"Bármilyen álláspontot foglalsz el a Brexit-vitában, kétségtelen, hogy ez a műalkotás most időszerűbb, mint bármikor, jól kapja el a politikai káosz példanélküli szintjét és megerősíti Banksyt, mint napjaink egyik legjelentősebb szatirikus vitázóját" - mondta Alex Branczik, a Sotheby's kortárs európai művészeti részlegének vezetője.



A négy méter széles képet 2009-ben kiállították a bristoli múzeumban, ahol több mint 300 ezer látogatót vonzott, a kiállítás abban az évben bekerült a világ 10 leglátogatottabb tárlata közé.



Ismeretlen tulajdonosa idén ismét kölcsönadta kiállításra a múzeumnak a 10 éves évfordulóra és Nagy-Britannia eredetileg március 29-re tervezett európai uniós kilépésének idejére.



Banksy a minap egy hatalmas graffitin is megörökítette Doverben a Brexitet, alkotása egy munkást ábrázolt, aki eltávolít egy csillagot az EU zászlajából. A művet azonban hamarosan valaki lefestette.



Banksy közölte, hogy október 31-e közeledtével fel fogja újítani munkáját.



A londoni árverést alig egy évvel az után rendezik, hogy mindenki megdöbbenésére a képkeretbe épített papírvágóval megsemmisítette magát a graffitiművész egyik alkotása az után, hogy mintegy 1,2 millió euróért (csaknem 400 millió forintért) elkelt a Sotheby's árverésen.



A Lány léggömbbel (Girl With Balloon) című, festékspray-vel készült kép az előzetes becslésekhez képest háromszoros áron kelt el és az eddig legdrágábban eladott Banksy-mű lett.