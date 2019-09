Programajánló

A Piramis lép fel szeptember 21-én a Várkert Bazárban

A Piramis szeptember 21-i koncertjével zárul a Volt egyszer egy Ifipark című koncertsorozat a Várkert Bazárban, ahol az idén már harmadik alkalommal lépnek fel a "nagy generáció" tagjai, megidézve az ikonikus szórakozóhelyet - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



A Várkert Bazárban működött 1961 és 1984 között a korszak egyik szimbólumává vált, kultikus helye a Budai Ifjúsági Park, vagyis az Ifipark. A nyári koncertsorozattal - amelynek utolsó állomása a Piramis fellépése - a szervezők ezt az időszakot eleveníti fel.



Mint a műsorban felidézték, 1979-ben szeptember 23-án az Ifiparkban rögzítette legendás koncertlemezét, A nagy bulit a Piramis együttes.



Nyemcsók János "Csoki", a csapat frontembere, aki tíz éve a Piramis énekese, arról beszélt, hogy egykor nézőként vett részt az 1978-1979-es Piramis-koncerteken, és minden vágya az volt, hogy egyszer köztük lehessen a színpadon. "Álmomban nem gondoltam volna, hogy 40 évre rá ugyanott leszek, csak nem a nézőtéren, hanem fenn a színpadon" - fogalmazott.



Az együttes A nagy buli 2.0 címmel ad koncertet. Köves Miklós "Pinyó", a Piramis együttes dobosa elmondta: ragaszkodnak a régi hangzáshoz, egy dalt - A játék az ördöggel című számot - elő is adnak azok közül, amelyeket a nagy bulin játszottak. A műsorról elmondta: általában ugyanazt a 15-20 slágert variálják, amelyeket nem lehet kihagyni, hisz a közönség ezeket szereti.



Az idén 45 éve alakult Piramisban ma is aktív három alapító tag, Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és Köves Miklós dobos. Mellettük Nyemcsók János énekes és Vörös Gábor basszusgitáros 2009 óta zenél a csapatban.



A Piramis a hetvenes évek második felében Som Lajos basszusgitárossal és Révész Sándor énekessel olyan nagy slágereket írt, mint a Ha volna két életem, A becsület, az Ajándék vagy a Kóbor angyal.



A hard rock csapat a hetvenes évek második felében talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A csapat az alapfelállásban 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre; Som Lajos 2017 őszén elhunyt.



A Volt egyszer egy Ifipark című koncertsorozat keretében fellépett korábban az Ivan and the Parazol, Kovács Kati, az Edda Művek, Zséda, az Ős-Bikini, valamint Deák Bill Gyula.