Kortárs művészek munkái mutatják be Magyarországot Sanghajban

2019.09.11 01:30 MTI

A Sanghaji Főkonzulátus szervezésében megvalósult kiállítás október 10-ig tekinthető meg a sanghaji Duolun Modern Művészeti Múzeumban.



Barakonyi Zsombor festőművész, Borsi Flóra fotográfus és vizuális alkotó, Bán Sarolta fotóművész, valamint a 25 éve Budapesten élő Marcus Goldson brit származású fotóművész munkái a múzeum három emeletét foglalják el, vagyis a teljes múzeumot magyar alkotások töltik meg egy hónapon át.



Szentmártoni Lívia, a Sanghaji Főkonzulátus oktatási és kulturális szakdiplomatája az MTI-nek telefonon úgy nyilatkozott: a kiállítás különlegessége, hogy a falakon megjelenő képeket speciális hanghatásokkal és animációkkal keltik életre.



A képeit fatáblákra készítő, mágikus realista festő Barakonyi Zsombor műveinek megtekintésekor a látogatók a Zagar együttes zenéjét hallhatják. Borsi Flóra fotómanipulációit Havasi Balázs zongoraművész játéka kíséri, Bán Sarolta szürreális képeihez pedig Liszt Ferenc Krisztus oratóriuma szól. A kiállításon a szórakoztató műfajt képviselő Marcus Goldson egyes fotóihoz Magyarországon készült háttérzajokat játszanak le, amelyeket a fotók készítésének helyszínén vettek fel. A zenék és hangok mellett pedig az alkotások közül néhány animációkon keresztül lendül mozgásba és kap hangot.



A kiállítást Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya nyitotta meg kedden. A megnyitót követően Barakonyi Zsombor és Borsi Flóra tárlatvezetést tartott.



Mátrai Márta az MTI-nek telefonon elmondta: miután 2010-ben a magyar kormány meghirdette a keleti nyitás politikáját, rendkívül intenzív kapcsolat jött létre Magyarország és Kína között. Az Országgyűlés háznagya kiemelte, hogy 2017-ben a kínai kormány az átfogó stratégiai partnerség szintjére emelte a magyar-kínai kétoldalú együttműködést. Tavaly Magyarország a közép és kelet-európai országok közül egyedüliként díszvendégként vehetett részt a Sanghajban megrendezett Kínai Nemzetközi Import Expón, a légi közlekedésben is bővültek a lehetőségek, hiszen Budapestről már Pekinget és Sanghajt is el lehet érni közvetlen járattal, a palettát pedig tovább szeretnék bővíteni. Hangsúlyozta: Magyarország közvetítő szerepet kíván betölteni Európa és Kína között, ami Európa szempontjából is fontos.



A kiállításról, amely a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének évfordulója mellett a Kínai Népköztársaság megalapításának 70. évfordulójával is egybeesik, Mátrai Márta úgy vélekedett: a kortárs művészek a legalkalmasabbak arra, hogy közvetítsék a kínai közönség felé Magyarország fiatalos lendületét, a kiállítás élményét és egyúttal Magyarország hírét pedig továbbadják.