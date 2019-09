Kultúra

Elloptak egy Banksy-graffitit a párizsi Pompidou Központ közeléből

Ellopták a világhírű brit graffitiművész, Banksy egyik alkotását a párizsi Pompidou Központ földalatti parkolója bejárati fémtáblájának hátoldaláról. 2019.09.04 15:52 MTI

Az egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti kiállítóhely kedden tett feljelentést lopás és rongálás címén.



Az alkotáson egy, a kezében ceruzát magasba emelő, a fején szájkosárral letakart patkány látható.



A stencil 2018. június 25-én jelent meg a táblán, és Banksy másnap az Instagram oldalán jelezte, hogy az ő alkotása - emlékeztetett a Pompidou Központ, amely azt feltételezi, hogy a fémtáblából kifűrészelték azt a darabot, amin a graffiti látható.



"Nem mi vagyunk a mű tulajdonosa, ezért rongálás miatt tettünk feljelentést" - jelezte a kulturális intézmény.



A graffitihez egy felirat is tartozik: "Fifty years since the uprising in Paris 1968. The birthplace of modern stencil art" (Ötven évvel az 1968-as párizsi lázadás után. A stencilművészet bölcsője).



A Pompidou Központ nem sokkal a graffiti felfedezése után plexiüveggel bevonta a stencilt, amelyet 2018 júliusában próbálták meg először ellopni, de akkor az intézmény körül járőröző biztonsági őrnek sikerült elijesztenie a rongálót.



A világ egyik leghíresebb utcaművészének, Banksynek - akinek az alkotásai a művészeti aukciókon óriási összegekért kelnek el - a műveit rendszeresen ellopják. Januárban azt a stencilt vitték el, amellyel a párizsi Bataclan koncertteremben 2015-ben elkövetett terrortámadás áldozatainak állított emléket. A koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról.



A graffitiművész kilétét szűk baráti körén kívül senki sem ismeri. Művei nagyvárosok közterein, utcáin, falain, kapuin jelennek meg, jellegzetes stílusát könnyen fel lehet ismerni.



A művész első munkái a 90-es évek elején szülővárosában, Bristolban tűntek fel vonatszerelvényeken és falakon. A 2000-es évektől lépett alkotásaival a szélesebb közönség elé, és már világszerte otthagyta a névjegyét.