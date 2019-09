Kultúra

CineFest - Vanessa Redgrave és Franco Nero díjat vesz át Miskolcon

Vanessa Redgrave és Franco Nero kapja az idei CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon az Európai Mozi Nagykövete díjat. A világsztár angol-olasz művészházaspár személyesen veszi át az elismerést az eseményen szeptember 19-én a Művészetek Háza Pressburger termében. 2019.09.04 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A díjátadót követően levetítik a Franco Nero főszereplésével 1966-ban bemutatott Django című filmet (rendezte: Sergio Corbuci), majd a Júlia című alkotást (Fred Zinnemann), amely 1977-ben az Oscar-díjat hozta meg Vanessa Redgrave számára - közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 2016-ban alapította az Európai Mozi Nagykövete díjat, amelynek első nyertese Juliette Binoche volt. A szemlét idén tizenhatodik alkalommal szervezik meg és szeptember 13-tól 21-ig fog tartani.



Mint írták, Vanessa Redgrave az Oscar mellett Golden Globe-, Emmy- és Tony-díjas színésznő, aki a Cannes-i Filmfesztiválon kétszer (1966, 1969) is megkapta a legjobb női alakítás díját, emellett a Brit Filmakadémia kitüntetettje is. Több évtizedes pályafutása során hatszor jelölték Oscar-díjra és olyan legendás rendezőkkel dolgozott együtt, mint Bille August - aki az idei CineFest egyik díszvendége és életműdíjasa -, Fred Zinnemann, Sidney Lumet, Richard Attenborough vagy Michelangelo Antonioni. Legismertebb filmjei: Isadora (1968), Ó, az a csodálatos háború (1969), Gyilkosság az Orient expresszen (1974), Júlia (1977), Howards End - Szellem a házban (1992), A kísértetház (1993), Mission: Impossible (1996).



Franco Nero számára a szakmai áttörést az 1966-os Django hozta meg: az italo western kultfilm lett, több folytatása készült és Quentin Tarantino 2012-es Django elszabadulját is inspirálta. A 1967-ben bemutatott Camelotban játszott először Vanessa Redgrave-vel, akivel egymásba szerettek, és nem sokkal később gyermekük született. (A színésznőt 2006-ban vette feleségül.) További emlékezetes alakításai: Mint a bagoly nappal (1968), Tristana (1970), Egy rendőrfelügyelő vallomása az államügyésznek (1971), Miért ölnek meg egy bírót? (1974), Keoma (1976), Querelle (1982), Még drágább az életed! (1990). Forgatott Koltay Gáborral (Honfoglalás - 1996; Sacra Corona - 2001) és Almási Tamással (Márió, a varázsló - 2007) is.