Csillagok háborúja-kiállítás nyílik a Bálnában

A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából The Fans Strike Back - Csillagok háborúja címmel kiállítás nyílik a Bálna Budapestben a legendás filmsorozatról. A tárlat szeptember 15-től december 31-ig látható. 2019.09.03 06:30 MTI

A Daniel Prada és a LetsGo Company által összeállított, több mint hatszáz eredeti darabból álló gyűjtemény tíz kamionnal érkezik Párizsból a magyar fővárosba. A budapesti kiállítás ahhoz is kapcsolódik, hogy idén decemberben mutatják be a mozik a Csillagok háborúja-sorozat 9. epizódját Skywalker kora címmel - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Mint felidézték, George Lucas filmrendező 1977-ben alkotta meg a Csillagok háborúja univerzumát. A filmláncolat immár több mint negyven éve száguld töretlen sikerrel, népszerűsége generációkon át ível.



A kiállítás autentikus környezetben, mintegy 1500 négyzetméteren vezeti végig a látogatókat a sorozat cselekményén. A tárlat elemei hivatalos és gyűjtői darabok, illetve profi művészek és szakemberek egyedülálló munkái, de különleges audiovizuális effektek is felelevenítik a Csillagok háborúja ikonikus világát.



A The Fans Strike Back - Csillagok háborúja című kiállítás különlegessége a több űrhajóból álló virtuális valóság élménysarok, valamint a Jedi kiképző ring. A virtuális valóság teremben több űrcsatát is átélhetnek a látogatók, akik az izgalmakat egy igazi űrbárban pihenhetik ki.



A díszletben életre kel a Csillagok háborúja-univerzum, megelevenednek a szereplők. A látogatók találkozhatnak Csubakka, Yoda, R2-D2, C-3PO, a Sith-ek, Darth Vader és mások életnagyságú figurájával, százharminc limitált kiadású figurával és több mint harminc ember méretű páncélzattal is. A szervezők szerint lélegzetelállítónak ígérkezik a hatalmas csillagromboló kapitányi hídja, az óriási termetű Jabba, a hutt, a négy méter magas Rancor, a nyolcméteres Palpatine trónterem és Anakin Skywalker kilenc méter hosszú légifogata. Az érdeklődők láthatnak továbbá egy mitikus fegyverekből álló kollekciót, kézi készítésű diorámákat és sisakokat is. A green box fotóstúdiójában a választott kedvenccel fotókat lehet készíteni.



Bővebb információk a www.csillagokhaborujakiallitas.hu oldalon olvashatók.