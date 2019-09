Kultúra

Átadták a BMC első Nemzetközi Cimbalomversenyének díjait

hirdetés

Nemzetközi és hazai sikerek egyaránt születtek a BMC Nemzetközi Cimbalomversenyén, amelyet első alkalommal rendeztek meg a Budapest Music Centerben: klasszikus-kortárs kategóriában Mihajlo Zaharijának ítélte oda a zsűri az első díjat, míg nyitott kategóriában Szabó Dániel győzött.



A szervezők közleménye szerint a szombati döntőbe jutott versenyzők közül a klasszikus-kortárs kategóriában második helyezést ért el Gódor Erzsébet, a harmadik helyezést pedig Nicholas Tollénak ítélték oda. Nyitott kategóriában Ürmös Sándor második, Rodrigo Nolasco Contreras Vásquez harmadik díjat kapott.



Mihajlo Zaharija moldovai muzsikuscsaládba született 1987-ben. A család hamarosan Ukrajnába költözött, Mihajlo pedig már kétévesen cimbalmozni tanult. Háromévesen zeneiskolába került, négyévesen adta első koncertjét, és ötévesen nyerte meg első versenyét Ukrajnában. Tízévesen már turnézott, rádiófelvételen vett részt, és elnöki kitüntetésben részesítették. 2002-től Besztercebányán folytatta tanulmányait, ahol jelenleg is posztgraduális képzésben vesz részt. Számos elismerést és kitüntetést kapott mind hazájában, mind Szlovákiában a népzenei hagyományok ápolásáért - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Szabó Dániel cimbalomművész 1982-ben született Székesfehérváron. 2009-ben okleveles etnográfusként végzett az ELTE BTK néprajz szakán. 2010-ben népi cimbalom előadóművész diplomát, 2012-ben zenetanári szakképesítést szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakán. Jelenleg a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenei vezetője, zeneszerzője, a Gázsa és Bazseva zenekarok cimbalmosa. Ezenkívül tagja a Bognár Szilvia Quartetnek és a Duola projektnek. 2018-ban Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el munkásságát.



A 18 ezer euró összdíjazású zenei verseny zsűrijét a cimbalomművész Szakály Ágnes, Balogh Kálmán, Lukács Miklós és Szalai András alkotta, akikhez Fazekas Gergely zenetörténész és a döntőben Eötvös Péter zeneszerző, karmester csatlakozott.



A díjazottak koncertlehetőséget kaptak a Cziffra György Fesztiválon, az Óbudai Társaskörben, a Müpa Cimbalom Gáláján, a Bartók Rádió Márványtermében, valamint külföldön is a Collegium Hungaricum Berlin, a Brüsszeli Balassi Intézet, a Moszkvai Magyar Kulturális Központ és a New York-i Balassi Intézet jóvoltából.



A versenyt a Budapest Music Center idén hívta életre azzal a céllal, hogy 21. századi kontextusba helyezze az immár hivatalosan is hungarikumnak számító hangszert, inspirálja a fiatal cimbalmosgenerációt, lehetővé tegye új tehetségek bemutatkozását, és erősítse a nemzetközi cimbalmos közösséget - fogalmaztak a szervezők.



A cimbalomverseny valamennyi fordulója nyilvános volt, az esti koncerteken pedig klasszikus zenét, dzsesszt, cigányzenét és kortárs zenét is hallhatott a közönség.