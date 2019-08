Kultúra

A Berlini Filharmonikusok koncertjével kezdődik az idei bukaresti Enescu-fesztivál

A Berlini Filharmonikusok nyitják meg az idei George Enescu nemzetközi klasszikus zenei fesztivált, amely augusztus 31. és szeptember 22. között zajlik a román fővárosban.

A 24. alkalommal, kétévente megszervezett háromhetes fesztivál ideje alatt 84 koncert lesz, és 2500 zenész lép színpadra, akik 50 különböző nemzetiséget képviselnek. Huszonöt művész először fog fellépni a fesztiválon, köztük van Kirill Petrenko, aki két koncertet is vezényel a Berlini Filharmonikusok élén.



Marion Cotillard francia színésznőt is először láthatja a román közönség, ő Arthur Honegger Johanna a máglyán című oratóriumában lép fel. A bukaresti közönség először láthatja Ucsida Micuko zongoraművészt is, akárcsak a világ élvonalába tartozó kilenc zenekart.



A Berlini Filharmonikusok két évvel ezelőtt adták az első koncertjüket a fesztiválon, ami az első fellépésüket jelentette Romániában, és már akkor bejelentették, hogy a következő fesztivált ők nyitják meg.



Az eseménynek négy fő helyszíne van, így a szervezők négy sorozatba osztották a koncerteket. Ezek a világ nagy zenekarainak, az egyéni és a kamarazenei délutáni koncerteknek, a főleg barokk zenére összpontosító későesti hangversenyeknek, valamint a 21. század zenéjét népszerűsítő sorozatnak admak helyet.



A fesztiválon fellép a Londoni Szimfonikus Zenekar, a berlini, a bécsi és a lengyel nemzeti rádiózenekar, a Francia Nemzeti Filharmonikusok, a drezdai Staatskapelle, az oszlói, a szentpétervári, a Monte-Carlo-i és a liege-i filharmónia, az amszterdami Concertgebouw zenekar. Az együtteseket többek között olyan neves karmesterek vezénylik, mint Vaszilij Petrenko, Gianandrea Noseda, Vlagyimir Jurovszkij, Emmanuel Krivine, Fabio Luisi, Mariss Jansons, Lawrence Foster, René Jacobs és Jurij Tyemirkanov.



A közönség Patricia Kopacsinszkaja, Maxim Vengerov, Ray Chen, Renaud Capucon és Vagyim Repin hegedűművészeknek, Gyenyisz Macujev, Jevgenyij Kiszin, Yuja Wang, Elisabeth Leonskaja zongoraművészeknek, Kristine Opolais, Diana Damrau, Joyce diDonato, Mojca Erdmann, Rolando Villazon, Pasztircsák Polina és Komlósi Ildikó énekművészeknek, valamint Gautier Capucon és Johannes Moser csellóművészeknek tapsolhat majd.



A szervezők közölték, hogy a fesztivál idején nem konvencionális helyszíneken is szerveznek eseményeket és koncerteket, aminek az a lényege, hogy az egész várost bevonják a fesztivál hangulatába.