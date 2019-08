Programajánló

Színházi előadások, koncertek és családi programok a Pesthidegkúti Művészeti Fesztiválon

Színházi előadások, koncertek és családi programok is várják az érdeklődőket csütörtöktől vasárnapig a XXI. Pesthidegkúti Művészeti Fesztiválon a Klebelsberg Kultúrkúriában, Budapesten. 2019.08.28 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szervezők közleménye szerint a fesztivál nyitónapján rendezendő gála vendége a Knabenmusik Meersburg német fiúzenekar és a Pénzügyőr Zenekar lesz, a Sebő Együttes pedig a Rákóczi-év jegyében ad koncertet, amelyen Rákóczi udvarának muzsikája szólal meg korabeli hangszereken.



Pénteken a gyerekeket az Álomzug Bábszínház és a Zentai Magyar Kamaraszínház előadása, valamint Rutkai Bori Űrdöngölők című interaktív mesekoncertje várja, megnyílik a Mesekert, este pedig a nagyváradi Ady Endre Emlékmúzeum kiállítása a költő halálának 100. évfordulója tiszteletére. Ünnepi fesztiválköszöntőt mond Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter, a fesztivál fővédnöke.



Pénteken tartják a fesztivál ünnepélyes megnyitóját, majd kezdetét veszi a Cseh Tamás-emlékgála, amely a zeneszerző-énekes munkássága előtt tiszteleg. Az ikonikus dalokat Für Anikó, Udvaros Dorottya, Kálloy Molnár Péter, Nagy Dániel Viktor, Hrutka Róbert és Szegezdi Róbert adják elő.



Szombaton már kora reggel indulnak a programok horgászversennyel és futóversennyel. Lesz több meseelőadás, bűvészműsor, solymászbemutató, a kicsiket a Cimbória Együttes koncertje és a BAB Társulat óriásbáb-előadása is várja. A nagyszínpadon este ... és már senki sem! avagy Tíz kicsi néger címmel láthatja a közönség Agatha Christie klasszikus történetét a Kecskeméti Katona József Színház előadásában, majd az estét az Echo II. együttes fellépése zárja.



A vasárnapi zárónapon is több program várja a látogatókat. Mesejátékkal lép színpadra a Kolompos együttes, de gyerekszínházi előadások és az Eco-Design Team divatbemutatója is szerepel a programban. A nap egy különleges csemegével zárul: az Ezüstbojtár című zenés játék egy mai János vitéz-mese LED-falra vetített diafilmrajzokkal, táncosokkal, cirkuszi artistákkal, mutatványosokkal, valamint zenével és Petőfi költeményével Horányi László tolmácsolásában.



A négynapos programsorozatot a Római Santa Cecilia Konzervatórium Rieti tagozatán végzett növendékek koncertje zárja. Elena Tsarenko mezzoszoprán, Elisabetta Rossi szoprán, Federica Rinaldi szoprán és Stefano Rossi tenor énekes tolmácsolásában az olasz dalok mellett Bizet, Verdi, Puccini és Leoncavallo operáiból csendülnek fel részletek - írták az MTI-hez eljuttatott tájékoztatóban.