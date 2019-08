Programajánló

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár a Várkert Bazárban

Az irodalom és könyvkultúra központjává változtatja a Várkert Bazárt a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár, melynek során látogatói a sokszínű magyar és világirodalmat is meg ismerhetik október 10. és 13. között. 2019.08.25 00:30 MTI

A könyvvásáron negyven kiadó mutatja be az ősz legfrissebb könyvmegjelenéseit, emellett ötödik alkalommal adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat - közölték az MTI-vel a szervezők.



A Margón olyan nemzetközileg elismert írók lépnek fel, mint az amerikai André Aciman, a svéd Elisabeth Asbrink, az amerikai Emily M. Danforth, a dán Sissel-Jo Gazan, a dán-norvég Kim Leine és az izlandi Jón Kalman Stefansson. Mindezek mellett több magyar szerző is itt mutatja be új kötetét.



Rendhagyó előadáson ismerteti meg a közönséggel Krasznahorkai László új regényét Haumann Péter színművész és Miklós Szilveszter dobos.



A fesztivál az Ivan & The Parazol zenés irodalmi utazásával indul, a VAN filmzenekar koncerttel egybekötve mutatja be a Rossz versek DVD-kiadásához készült novelláskötetet, végül pedig Lovasi András zárja majd a Margót.