Szeptember elején rendezik meg a nemzetközi kortárs táncszínházi előadások fesztiválját

Szeptember 1. és 4. között rendezik meg immár 18. alkalommal a L1danceFestet, a nemzetközi kortárs táncszínházi előadások fesztiválját Budapesten; a fókuszban a kortárs előadóművészetek, a tánc- és társművészetek, valamint a performatív művészetek állnak.

Az idei fesztivált workshopok, kiállítások, valamint beszélgetések is kísérik - közölték a szervezők az MTI-vel.



A külföldiek mellett az eseményen idén is megjelennek magyar alkotók is, köztük az L1 Egyesület tagjainak és rezidens művészeinek munkái. Az események főbb tematikái lesznek a showcase programok - rövid darabok seregszemléje; a stúdió-bemutatók; workshopok; kiállítások; az Add bele magad! elnevezésű konferenciasorozat, valamint a nyílt fórum.



Az egyes előadások után az alkotókkal a Talking through V4+ címmel tartanak beszélgetést.



Az idei fesztivál szeptember elsejei nyitónapján a Lilach Orenstein izraeli táncművész stúdióprezentációja lesz látható, az előadás a nézőhöz való kapcsolódás új lehetőségeit kutatja.



Az L1 Egyesület és a MAMŰ között elindult L1meetsMAMŰ együttműködésében nyílik a Test-Vonal 4 című kiállítás a MAMŰ Galériában, ahol kortárs alkotók munkáit mutatják be, a fókuszban a mozdulat és tánc szerepe áll.



A fesztiválon a magyar és nemzetközi kortárstánc-szcéna jeles képviselői tartanak workshopokat, amelyekre előzetesen lehet jelentkezni.