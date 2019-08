Kultúra

Magyar zenekar a világ legnagyobb Beatles fesztiválján

Ismét Magyarország egyik legnépszerűbb Beatles tribute zenekara, a Bits képviseli Magyarországot és a magyar Beatles közösséget a világ legnagyobb Beatles fesztiválján, a liverpooli International Beatle Week-en (Nemzetközi Beatles hét). 2019.08.22 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A felkérés a világhírű Cavern Clubtól érkezett, ahol a Beatles 292 koncertet adott 1961 és 1963 között. A Bits augusztus 23-tól 26-ig a fesztivál keretében kilenc koncertet ad különféle helyszíneken, így a Cavern Clubban is - közölte Derecskei Zsolt zenekarvezető csütörtökön az MTI-vel.



A liverpooli Beatle Weeket a nyolcvanas évek óta rendezik meg és a kezdetben baráti összejövetelből kialakult Beatles fesztivál napjainkra turisták és Beatles-rajongók ezreit vonzza. Mintegy nyolcvan, a világ minden tájáról érkező előadó egy héten keresztül ad koncerteket augusztus végén.



"A Beatles egész életművéből tudunk felvonultatni dalokat eredeti négyfős felállásban. Olyanokat is, amelyeket a Beatles soha nem játszott koncertjein" - fogalmazott a zongorán és gitáron játszó, valamint éneklő Derecskei Zsolt a közleményben.



Az érdeklődők a zenekar Facebook oldalán és Instagramon követhetik a Bits liverpooli útját.



A hat éve alakult Bits tagja még Iliás Ádám (basszusgitár, ének), Szabó Gergely (gitár, ének), valamint Bakó Balázs (dob, ének). A zenekar mögött számos hazai fellépés áll, játszottak a hollandiai Big Rivers Fesztiválon és a liverpooli Beatle Weeken is már.