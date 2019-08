Filmajánló

Készül a Mátrix negyedik filmje

Keanu Reeves és Lana Wachowski visszatér a Mátrix világába - közölte kedden Toby Emmerich, a Warner Bros. Picture csoport igazgatója, bejelentve, hogy készül a népszerű sci-fi negyedik filmje.



Reeves ismét magára ölti Neo, Carrie-Anne Moss Trinity szerepét. A film forgatókönyvét társszerzőként Lana Wachowski írta, és ő fogja rendezni a negyedik filmet, továbbá producerként is közreműködik - olvasható a Variety honlapján.



"Nagyon örülünk, hogy visszatérhetünk a Mátrix világába Lanával. Ő egy igazi vizionárius, egy páratlan és eredeti kreatív filmkészítő, és felvillanyoz minket, hogy ő írja, rendezi a Mátrix világának új fejezetét" - mondta Emmerich.



Wachowski mellett Aleksandar Hemon és David Mitchell írta a forgatókönyvet. A filmet 2020 derekán kezdik forgatni.



Lana Wachowski szerint a Mátrix világának gondolatai most még helytállóbbak, mint valaha, és a forgatókönyv író örömét fejezte ki, hogy újraélesztheti a film karaktereit.



A Mátrix című filmet, amelynek főszerepe a világhírt hozta el Keanu Reeves számára, 1999-ben mutatták be a mozik. Azóta két folytatása készült, és a három film több mint 6,1 milliárd dollár jegybevételt hozott globálisan.