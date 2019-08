Programajánló

Koncertek, kiállítások és közös festés az ArtKert összművészeti fesztiválon

2019.08.18 04:30 MTI

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) második alkalommal rendezi meg összművészeti fesztiválját, amelyen a látogatók megismerhetik többek között a szentendrei alkotóházakat is - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



Három kiállítás várja majd az érdeklődőket a fesztiválon: kortárs magyar fotográfiában köszön vissza a mozgásművészet a MANK Galériában a TáncKépek című tárlaton, amelyet Eifert János fotóművész rendez. A Szentendrei Régi Művésztelepen a Szobrok a kertben című kiállításon tizenegy kiváló kortárs szobrászművész alkotását mutatják be. Ideiglenes kiállítással készül a Művésztelep Jeges Ernő Műtermében a Cseh Tamás Archívum is, amely fotókból, grafikákból, plakátokból készült válogatással, valamint archív felvételekkel idézi meg az énekest.



Könnyűzenei koncerteken fellép a Carson Coma és Mörk mellett a Blahaluisiana is. Bereményi Géza és Másik János Keresztben jégeső című estje Cseh Tamást idézi meg. A zenélés mellett az egykori alkotótársak az író-költő készülő életrajzi regényéből részleteket olvasnak fel.



A művészeti séta keretében a Fő téren található ÚjMűhely Galériából indulva járhatják be a látogatók Szentendre azon kultikus helyszíneit, amelyek híres festmények kompozícióit ihlették. A várostörténeti érdekességek mellett szó lesz a Ferenczy-család Szentendréhez fűződő viszonyáról, és olyan művészházaspárokról, mint Vajda Lajos és Vajda Júlia vagy Anna Margit és Ámos Imre. A műteremlátogatáson pedig az érdeklődők személyesen ismerhetik meg a művésztelep alkotóit.



Zenés irodalmi rendezvényen három költő, író vall a kerthez, illetve saját belső kertjükhöz fűződő kapcsolatáról. A beszélgetés során az alkotók felolvasnak verseikből, prózáikból, az estet pedig megzenésített versek teszik teljessé Farkas Wellmann Éva költő, a Bárka online szerkesztője, Novák Zsülett író és Király Farkas költő, író, az Irodalmi Jelen szerkesztője társaságában, Mirtse Zsuzsa művészeti tanácsadó vezetésével.



Mindezek mellett művészeti workshopokat is tartanak. Az érdeklődők Knyihár Amarillával, a Szentendrei Régi Művésztelep festőművészével tanulhatunk meg többek között festeni. De a fotózás archaikus technikáit is bemutatják, a látogatók újrahasznosított anyagokból alkothatnak ékszereket, vagy készíthetik el közösen a fesztivál óriásmontázsát.



A három napos fesztiválra érkezik a Műgyűjtés másként című program, amelynek keretében Fedezd fel Szentendre kincseit! címmel a Ferenczy Múzeumi Centrummal közösen szentendrei kincskeresésre indulhatunk az érdeklődők. A családi kalandjátékban négy szentendrei múzeumot járhatnak végig: az ÚjMűhely Galériát, a Vajda Múzeumot, a MűvészetMalmot és a Szentendrei Régi Művésztelepet.

Mindezeken felül színházi előadás is szerepel a programban: Horváth Kristóf Színész Bob és társulata Cigány magyar című előadását tekinthetik meg az érdeklődők. A fiatal roma művészekből álló, hat éve alakult csoport tagjai ezúttal saját emlékeiket dolgozzák fel egy előadásban.