Felkészültek a szervezők a virágkarnevál biztosítására Debrecenben

Megtörténtek az előkészületek az augusztus 20-ai debreceni virágkarnevál, illetve az augusztus 14-től 21-ig tartó karneváli hét programjainak biztonságos megrendezésére - jelentették be a biztosítás vezetői pénteken sajtótájékoztatón a cívisvárosban.



Komolay Szabolcs emlékeztetett, hogy a rendezvényeken összességében több százezer ember biztonságáról kell gondoskodni. Jelezte, hogy a karneváli programok mind teltházasak, és most fordult elő először, hogy a húszezer személyes Nagyerdei Stadionba, a Karneváléj elnevezésű augusztus 20-ai arénashow-ra elővételben minden jegy elkelt a kétezer fellépős programra.



Nagy Imre tűzoltó ezredes, a katasztrófavédelem debreceni parancsnoka közölte: minden helyszínre elkészültek a biztosítási-kiürítési tervek. A helyismerettel nem rendelkezők segítésére mindenhol nagyméretű nyilakkal jelzik a menekülési útvonalakat, ha valamilyen oknál fogva meg kellene szakítani a rendezvényt.



Mosolygó Csaba rendőr alezredes, a debreceni rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője hozzátette: a rendőrség kijelölte a javasolt parkolási lehetőségeket a városban. Jelezte: a virágkarnevál idején a felvonulási útvonal le lesz zárva, ebben az időszakban a keleti városrészből a nyugatiba a 4-es számú főút Nagyállomás előtti szakaszán lehet eljutni.



A programok közül Dávid István, a Limelight Projection Mapping producere megemlítette, hogy szombattól három napon át fényfesztivált csinálnak az egyetem központi épületéhez vezető sugárúton, az épületet pedig 3D-animációk vetítésével "keltik életre".



Bódor Edit,a virágkarnevál főszervezője jelezte, csütörtökön 51 prímás lépett fel egyszerre a Nagytemplom előtt, s még aznap elkészült Debrecen kenyere, amelyhez 103 éves kovászt, három féle mustármagot és mézet is felhasználnak.



A nagyerdei Békás-tónál már megnyílt és igen népszerű a Cseh sörkert, péntek este a belvárosi Baltazár Dezső téren kubai fiestát rendeznek, a Nagytemplom előtt pedig a Klasszikusok éjszakája keretében mások mellett fellép Miklósa Erika és Haja Zsolt operaénekes - sorolta.



Bódor Edit beszámolt arról is, hogy már érkeznek Debrecenbe a virágkarnevál "nagykövetei" és családtagjaik. Közülük a sajtótájékoztatón is ott volt a Csíkszentlélekről hét gyerekével érkező Esztány Zsolt és felesége, akikkel akkor találkozott a karnevál főszervezője, amikor a pápalátogatás idején két virágkocsival Csíksomlyón járt.



A "nagykövetek" az idén nem zsűriznek, mert minden művészeti csoport és virágkompozícó győztese az 50. virágkarneválnak - tette hozzá Bódor Edit.