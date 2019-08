Kultúra

Mintegy háromszáz műtárgy szerepel a Pintér Aukciósház balatonfüredi árverésén

A szombati eseményen a festmények mellett szobrokra, fotókra, ezüst műtárgyakra és Zsolnay-porcelánra is licitálhatnak majd az érdeklődők - tájékoztatta hétfőn az MTI-t az aukciósház vezetője.



Pintér Péter elmondta, hogy a tizedik alkalommal megrendezendő árverésen, melyet az Anna-bálnak is otthont adó Anna Grand Hotelben rendeznek meg, a klasszikusok mellett modern és kortárs alkotások is új gazdára lelhetnek.



A művek között szerepelnek majd egyebek mellett Rippl-Rónai József, Egry József, Márffy Ödön és Rozsda Endre alkotásai, valamint Czene Béla munkája is, akinek egy aktképét az aukciósház tavaly rekord áron értékesítette.



Hozzátette: az aukció anyaga az árverésig mindennap látható a Vaszary Galériában. A kiállított művek között szerepel mások mellett Mednyánszky László, Szőnyi István, Vajda Lajos, Scheiber Hugó, Kmetty János alkotása, valamint egy Pierre-Auguste Renoir-grafika és egy Balaton vidékét ábrázoló festmény Rippl-Rónai Józseftől. A kortárs alkotók közül találkozhatunk Bak Imre, Fehér László, M. Tóth Margit, Szüts Miklós és Váli Dezső munkáival, valamint Horváth Lóczi Judit, Verebics Ágnes és Baranyai (b) András műveivel.



Pintér Péter elmondta, hogy az árverés legolcsóbb tétele 24 ezer forint, míg a két legdrágább alkotás Egry József Borozgatók című pasztellja, valamint a nemzetközileg is elismert és külföldi gyűjtőkörrel rendelkező Boldi Íjász című szobra, melynek kikiáltási ára 11 millió forint.



A galéria vezetője elmondta azt is, hogy az aukción szereplő műtárgyak kikiáltási árának összértéke mintegy 100 millió forint; az eladásra kínált alkotások között csaknem 100 festmény és 200 szobor, porcelán- és műtárgy található.



A rendezvényre, melynek idei háziasszonya Juhász Anna irodalmár lesz, több száz látogatót várnak - fűzte hozzá.