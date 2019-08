Programajánló

Augusztus 20. - Tizedik alkalommal nyílik meg a Magyar Ízek Utcája

Az augusztus 20-i ünnepségek kísérőrendezvényeként immár tizedik alkalommal rendezik meg a Magyar Ízek Utcáját - hangzott el a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Novotny Antal, a Magyar Ízek Utcája főszervezője elmondta: idén a Kárpát-medencei népi gasztrokultúra sokszínűségének bemutatására helyezik a hangsúlyt. Lesz egyebek mellett puliszka Pusztinából, öhön az Alföldről, káposztaleves a Felvidékről, dödölle az Őrségből, paradicsomos töltött káposzta Szatmárból, halászlé a Dél-Duna mellől, birkapörkölt Karcagról, káposztás paszuly Kárpátaljáról. Mindemellett azokra is gondoltak, akik a könnyebb ízeket kedvelik.



A Magyar Ízek Utcájában lehet megkóstolni Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját és a Szent István-napi kenyeret is.



Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének ügyvezetője felidézte, hogy az idén tizenharmadik alkalommal meghirdetett versenyben 31 tortából választották ki a döntősöket és a nyertest: Tóth Norbert cukrászmester Boldogasszony csipkéje lett Magyarország tortája.



Tóth Norbert elmondta: tortája minden rétegében megtalálható a málna, amelyet azért választott, mert azt sokan szeretik és jól lehet hozzá párosítani az ízeket.



Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója szerint idén bármelyik benevezett torta megnyerhette volna a Magyarország cukormentes tortája versenyt. Idén a szegedi A Cappella cukrászda Kicsi Gesztenyéje nyert, amely szeletenként 204 kalóriát tartalmaz - közölte Erős Antónia, aki azt is elmondta: a háromnapos rendezvényen idén is várják ingyenes vércukorméréssel a látogatókat.

A nyertes cukormentes torta készítője, Gyuris László azt mondta: a versenyt kétszer kellett megnyerniük, mert nemcsak a zsűrit, hanem a dietetikusokat is meg kellett győzniük.



Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke kiemelte: a kenyér az egyik legalapvetőbb élelmiszere az emberiségnek, az augusztus 20-i nemzeti szalaggal átkötött kenyér pedig azt szimbolizálja, hogy az élet és a haza összekapcsolódik - tette hozzá.



A rendezvényen átadták a Magyar Pékszövetség - idén nyolcadik alkalommal megrendezett - Szent István-napi kenyérversenyének díjait is. Három kategóriában díjazták a versenyzőket, az innovatív kenyér, a rozskenyér és a Szent István-napi búzakenyér kategóriában. A 2019-es év Szent István-napi kenyere a Szerencsetarsoly lett, amelyet a Pedró Pékség készített. Ugyanez a pékség nyerte meg az innovatív kategóriát is. A rozskenyér kategóriát a beregi rozskenyér nyerte.



Vajda Péter a Pedró Pékség képviseletében elmondta: a Szerencsetarsoly idén már Aradon is begyűjtött egy nemzetközi díjat.



A nemzeti ünnep szlogenje az "Isten éltessen, Magyarország!". A központi rendezvénysorozat idén is több napos lesz. A Mesterségek Ünnepe már augusztus 17-én elkezdődik a budai Várban, míg a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazár előtt augusztus 18-án, vasárnap nyílik meg és három napon át várja a látogatókat. Lesznek gyerekprogramok és koncertek, fellép mások mellett a Hooligans, Deák Bill Gyula, a Beatrice és a Csík Zenekar.



Címlapfotó: Magyarország tortája, a Boldogasszony csipkéje. Forrás: Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete