Hungarikum fesztivált rendeznek Szegeden

2019.08.06 06:30 MTI

Minőségi magyar élelmiszerekkel, hagyományos kézműves termékekkel, a kultúra értékeivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak a csütörtökön kezdődő Hungarikum Fesztiválra a szegedi Széchenyi térre.



Elekes Zoltán fesztiváligazgató az MTI-nek elmondta: 2008-ban azzal a szándékkal hívták életre a rendezvényt, hogy bemutassák milyen történelmi hagyományai, értékei vannak a magyarságnak, melyekre mindannyian büszkék lehetünk.



A Széchenyi téren négy napon át mintegy hetven kiállító kínálja termékeit. A vendégek kóstolhatnak borokat, pálinkákat, minőségi hentesárukat, tartósítószermentes lekvárokat és szörpöket.



Szombaton délelőtt az érdeklődők megtudhatják, hogyan készül a hungarikumok közé tartozó karcagi birkapörkölt, amelyből majd kóstolhatnak is. Látványos programnak ígérkezik az óriáskürtőskalács-sütés. Az Erdélyből érkező Kovács kalács csapata összeilleszthető sütőfán készíti el a több méteres édességet, amely hosszának csak a tér fősétányának szélessége szab határt.



A szervezők gondoskodtak arról, hogy az ehető is iható hungarikumok mellett a vendégek találkozhassanak a népi kézművesség és iparművészet remekeivel, lesz a téren ékszerkészítő, bőrműves, fafaragó, fazekas, gyöngyfűző, selyemfestő, gyékényfonó, citerakészítő, bőrös és késes is.



A vasárnapig tartó rendezvényen tartanak magyar kutyafajta és solymászbemutatót, valamint néptáncelőadások, népzenei és könnyűzenei koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket - közölte a fesztiváligazgató.