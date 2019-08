Programajánló

Plácido Domingo és fia első alkalommal lép együtt színpadra Magyarországon

Plácido Domingo spanyol sztártenor és fia, ifjabb Plácido Domingo első alkalommal lép együtt színpadra Magyarországon augusztus 28-án, a Plácido Domingo Classics fesztivál kiemelt eseményén, a szegedi Szent Gellért Fórum ifjúsági és sportcentrum nyitókoncertjén.



A mexikói születésű ifjabb Plácido Domingo zeneszerzőként többek között Michael Bolton, Sarah Brightman és Diana Ross számára írt dalokat. Annak ellenére, hogy gyerekkorában számos operában szerepelt, bevallása szerint nem igazán akart operaénekes lenni. Zenei tanulmányai mellett az éneklés technikáját ösztönösen, szüleit figyelve sajátította el és az elmúlt években a latin zene előadójaként világszerte nagy sikerrel lépett színpadra - olvasható a tájékoztatóban.



A Szeged-Csanádi Egyházmegye nagyszabású, ünnepi estjén napjaink egyik legkeresettebb szoprándívája, a Puerto Ricó-i születésű Ana María Martínez lesz Plácido Domingo partnere.



A Magyarország első egyházi fenntartású ifjúsági és sportcentruma, a Szent Gellért Fórum megnyitásának tiszteletére rendezett Plácido Domingo Classics premier eseménye augusztus 24-én lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. A Nyáresti Broadway musicalesten Gallusz Nikolett, Feke Pál és Ágoston Katalin társaságában New York sztárbaritonja, a Metropolitan Opera Grammy-díjas énekese, Edward Parks is fellép. A népszerű slágereket felvonultató esten a Szegedi Filharmonikus Zenekart Csányi Valéria dirigálja, a produkciónak Barnák László a rendezője.



A fesztivált augusztus 31-én a hagyományosan Győrben bemutatkozó, Közép-Kelet Európa egyik legsikeresebb nyári zenés produkciója, az új operasztár nemzedéket felvonultató The Voices! koncert zárja. A zenei események az M5 kulturális csatorna kiemelt partnerségével valósulnak meg.



A Szeged-Csanádi Egyházmegye augusztus 28-i eseményére a rendezvény napján Budapestről és Kecskemétről koncertvonatot indítanak.



A Plácido Domingo Classics eseményeinek Kövér László, az Országgyűlés elnöke a fővédnöke.