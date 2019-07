Programajánló

Sziget - Love Revolution programsorozat a nagyszínpadon

Love Revolution Special néven a fenntarthatóság és az emberi jogok fontosságára figyelmeztető, a kirekesztés különböző formáit elítélő performanszok és rövid felszólalások is helyet kapnak az idei Sziget fesztivál nagyszínpadának programjában augusztus 7. és 13. között. 2019.07.26 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Sziget két éve hirdette meg a Love Revolution kampányt, zászlajára tűzve a fenntarthatóság fontosságát, az emberi jogokat, elítélve a háborút és a fegyverkezést, szót emelve a bőrszín, vallás vagy nemi identitás miatti kirekesztés ellen - emlékeztettek az MTI-hez kedden eljuttatott közleményükben a szervezők.



A Love Revolution Special programsorozat keretében a közönség olyan performanszokkal és rövid felszólalásokkal is találkozhat a nagyszínpadon, amelyek a jelenleg zajló társadalmi változásokra és a kollektív felelősségre hívják fel a figyelmet.



A fesztiválozók meghallgathatják például Jane Goodall világhírű főemlőskutatót, ENSZ békenagykövetet és környezetvédőt. Al Gore, az Egyesült Államok volt alelnöke, a Climate Reality Project elnevezésű civil szervezet alapítója videóüzenetben közvetíti gondolatait, szavait pedig Rosa Anders és Milan van der Meulen aktivisták erősítik a helyszínen Az Igazság 10 percben című előadásukkal.



A Love Revolution vendége lesz Emi Mahmoud költő, aktivista és UNHCR jószolgálati nagykövete, aki egykori menekültként sorstársai és a hátrányos helyzetű közösségekben élők helyzetére igyekszik felhívni a figyelmet.



A nagyszínpadra érkezik az amerikai Drew Dollaz is, aki utcai táncosként vált világhírűvé, és a tánc mellett több emberi jogi kérdésben is igyekszik hallatni a hangját, fókuszában az öngyilkossághoz vezető gyermek- és tinédzserkori megfélemlítés, kiközösítés, illetve a szegénység és az oktatás hiányából eredő problémák állnak.



Dakota és Nadia svájci táncművészek koreográfiája a családon belüli erőszak kérdését járja körül, míg a The Arrow akrobataduó produkciója az első pillantás, az első ölelés és egy örökké tartó kötelék létrejöttének varázslatos történetét mutatja be.



A hátrányos helyzetű és menekült gyerekek számára ingyenes zenei oktatást biztosító SUPERAR program kórusa pedig közös éneklésre hívja majd a nagyszínpad közönségét - közölte a Sziget fesztivál.