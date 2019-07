Elképesztő lelet

Rejtélyes műkincset találtak egy tatai kőtömbben

A tatai Esterházy-kastély felújításakor több különlegességet is találtak a munkások. Az amorf, műkő borítású szobrot 2018 tavaszán egy budapesti műterembe szállították megvizsgálni.



A kemény réteg lebontása után pedig egy jó állapotnak örvendő barokk szobor került napvilágra.



A kutatások során fény derült az eredeti szobor alkotójára is. A művet Schweiger Antal készítette 1800-ban. Az alkotás feltehetően az I. világháborúban sérülhetett meg és ezt követően 1920-as években kapta a kemény kőburkolat - írja a kemma.hu.



Több különlegességet is rejtett a kastély.



Előkerült egy asztalossegéd parketta alá került kézjegye 1834-ből, a kéményseprők névjegyei az 1800-as évek második feléből és egy ajtóküszöb alól nyíló rejtekhely, amiről kiderült, hogy egy titkos összekötő átjáró a főúri és a nagyasszonyi hálók között, de találtak egy hőlégbefúvásos kályhát is, amelyet körülbelül 110 éve befalaztak.