Jövő héten kezdődik a Battonyai Alkotótábor; július utolsó hétvégéjén az idén harmadik alkalommal rendezik meg az eseményt, ahová az ország számos részéből és az országhatáron túlról is neves alkotókat várnak. 2019.07.21 01:30 MTI

A festők, grafikusok, zenészek, fotográfusok és egyéb művészeti ágban alkotók számára rendezett tábor július 25-től 28-ig tart, és ebben az évben három olyan programot is terveznek, amely nem csak a táborban lakóknak szól - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



Mint írják, Battonya testvérvárosában, a romániai Pécska településen zenés, táncos, irodalmi esttel szórakoztatják a magyar anyanyelvű lakosságot július 26-án.



A battonyai Molnár C. Pál Emlékházban négy elismert festőművész kiállításokkal mutatkozik be 27-én, valamint a település polgárainak szintén zenés, táncos irodalmi estet tartanak délután.



Ebben az évben a viharsarki kisváros több mint félszáz írónak, költőnek és művésznek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A rendezvény bevételét a Pécskai Magyar Közösségi Ház felújítására, fejlesztésére fordítják - közölték a szervezők.