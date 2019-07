Kultúra

A ceredi anzix a 24. Nemzetközi Kortárs Művésztelep témája

A képzőművészek idén azt a képet alkothatják meg, amely rajtuk keresztül mutatja meg a művésztelepnek helyet adó Nógrád megyei falut. 2019.07.19 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A ceredi anzix a Cereden zajló 24. Nemzetközi Kortárs Művésztelep témája, a képzőművészek idén azt a képet alkothatják meg, amely rajtuk keresztül mutatja meg a művésztelepnek helyet adó Nógrád megyei falut - tájékoztatta az MTI-t a művészeti vezető pénteken.



Fürjesi Csaba elmondta: a hazai alkotókon kívül Hollandiából, Finnországból, Szlovákiából, Litvániából, Lengyelországból, Csehországból és Németországból érkeztek művészek az augusztus 7-ig tartó alkotótáborba.



Hozzátette, az anzix olyan képes postai üdvözlőlap volt, amely általában az adott helyről mutatott látványt, látképet, segített elképzelni a helyszínt, a hangulatot. Általában a település legjellemzőbb, legismertebb helyszínét, vagy valami különleges, a helyiek által becsben tartott és értékként kezelt objektumát, jelenségét lehetett látni rajta.



A Ceredi Anzix mint a 24. Nemzetközi Művésztelep alkotói tematikája azt a folyamatot és alkotói tevékenységet vizsgálja, amikor a Ceredre látogató képzőművész a saját benyomása, gyűjtése alapján megalkotja a szerinte legjellemzőbb látványt, emléket, portrét, a helységre jellemző, egyedi képet. Idén ezen 25 textil-, ipar-, szobrász-, képző- és fotóművész dolgozik.



Fürjesi Csaba elmondta: a korábbi évekhez hasonlóan most sincs méretbeli és formai megkötés, az alkotásokhoz többféle alapanyagot kínálnak fel és bevonják a ceredi lakosokat is, akik ötleteikkel segíthetik a munkát.



Az ArtPiknik Cered - 24. Nemzetközi Kortárs Művésztelep a II. Nemzetközi Textileppel kezdődött el, július 25-én kapcsolódnak be a szobrászok, a 24. Szimpózium pedig augusztus első hetében tart.



Augusztus 10-én hagyományosan nyílt napot szerveznek Cereden, de mint a művészeti vezető fogalmazott, ezúttal egy kicsit másképp. Mint ismertette, olyan minifesztivállal szeretnék zárni a művésztelepet, amelyre meghívják a többi művészeti ág képviselőjét is, zenészeket, színészeket, irodalmárokat, hogy együtt ünnepeljék a művészet pozitív erejét, még több helyszínen, még több programmal és baráttal.



A fesztivál létrejöttéhez és a művésztelep függetlenségének megőrzése érdekében viszont szükségük van támogatókra, ezért létrehoztak egy crowdfunding kampányt, amelyben bárki támogathatja a fesztivált - tette hozzá.