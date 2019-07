Programajánló

Budapesten tart előadást Vic Armstrong Oscar-díjas akciófilmes rendező

A Magyar Nemzeti Filmalap Fast Forward Programjának meghívására a Budapesti Francia Intézetben tart mesterkurzust július 31-én Vic Armstrong Oscar- és BAFTA-díjas akciófilmes. 2019.07.16 16:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

www.vicarmstrong.com

Vic Armstrong a világ egyik legnépszerűbb akciójelenet-rendezője. Keresett kaszkadőrből lett hollywood-i kasszasiker filmek second unit rendezője és tévésorozatok rendezője - emlékeztet a Filmalap által az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény.



Vic Armstrong kaszkadőrként olyan figurákat személyesített meg, mint Superman, Indiana Jones vagy James Bond, akciórendezőként pedig neki köszönhető többek között a Terminátor 2. - Az ítélet napja nyitójelenete és motoros-kamionos üldözése, valamint az Air America, a Dűne, a Csillagközi invázió, a Star Wars: A Jedi visszatér, a Charlie angyalai vagy a Szárnyas fejvadász akciójelenetei.



Több évtizedes pályafutása alatt a legismertebb rendezőkkel dolgozott együtt, köztük Steven Spielberggel, Sir Richard Attenborough-val, Ridley Scott-tal, George Lucasszal vagy Martin Scorsese-vel.



Az Akcióterv - Vic Armstrong a kaszkadőrszakmáról és az akciófilm rendezésről címmel tartandó, budapesti mesterkurzuson szó lesz arról is, hogy ez a speciális terület milyen alapvető változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben, a technológiai fejlődés hogyan újította meg az akciófilmek világát, illetve arról, hogy milyen volt a filmtörténet legendás jelenetein dolgozni, és arról is, hogy valójában mennyi háttérmunkát, szakértelmet, mekkora stábot igényel egy pár perces akciójelenet - közölte a Filmalap.



Az akciófilm-rendezésről szóló mesterkurzuson Vic Armtrong beszélgetőpartnere Piroch Gábor, a legismertebb magyar kaszkadőr lesz.



Az angol nyelvű előadásra a szervezők főként rendezőket, producereket, kaszkadőröket és filmszakos hallgatókat várnak. A részvétel ingyenes és előzetes regisztrációhoz kötött.



A mesterkurzus a Francia Intézet és a Magyar Nemzeti Filmalap - Fast Forward Program együttműködésében jön létre.



A 2017-ben indított Fast Forward Program a Filmalap Filmipari Képzési Programjának alappillére, melynek keretében már 34 szakmai program valósult meg 19 filmes területre fókuszálva. A hazai oktatási intézmények együttműködésével szervezett, ingyenes és rendre teltházas workshopokon és mesterkurzusokon mintegy 3200 filmes vett részt az elmúlt két évben - számolt be a Filmalap.