Drámai részletek Ambrus Zoltán haláláról

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, 54 éves korában elhunyt Ambrus Zoltán. A zenészt 2005-ben súlyos autóbaleset érte, koponyasérülése miatt hosszú rehabilitációs időszakon ment keresztül.



Sipos Péter, a TV2 reggeli műsorában beszélt a tragédiáról.



"Jött egy hirtelen rosszullét és kórházba került. Több műtéten keresztül próbálták menteni, volt, hogy jobban volt, aztán sajnos megint műteni kellett, megint, és egyszer csak bekövetkezett ez a tragédia" - mondta Sipos Péter, aki nem tudott pontos diagnózist mondani, csak annyit, hogy egy hosszabb lefolyású dologról van szó, amit nem tudtak meggyógyítani.



Az énekes azt is elárulta, hogy utoljára 3-4 nappal ezelőtt volt benn Ambrus Zoltánnál a kórházban. Akkor a zenész két műtét között volt éppen, kicsit jobban is érezte magát, de még mindig veszélyes volt a helyzet.

