Ikarus autóbuszok mutatkoznak be hétvégén az Aeroparkban

A legendás Ikarus gyár csaknem 40 autóbusza - köztük számos oldtimer jármű - mutatkozik be a hétvégén az I. Ferihegyi Ikarus Találkozón, az Aeroparkban. 2019.07.06 00:30 MTI

A Légiközlekedési Kulturális Központ MTI-hez elküldött tájékoztatója szerint a hétvégi találkozón egy 40 járműből álló flotta mutatkozik be, szombaton színpadi beszélgetéseket is tartanak, ahol szó lesz a legnépszerűbb típusok történetéről és nemzetközi karrierjéről, de lesz élménybuszozás is az Aeropark és az 1-es Terminál között.



Két nap alatt látható lesz a többek között Ikarus 55, Ikarus 60, Ikarus 66, Ikarus 180, Ikarus 250, Ikarus 260, Ikarus 263, Ikarus 280, Ikarus 280G, Ikarus 284, Ikarus 350, Ikarus 396, Ikarus 412, Ikarus 435, Ikarus 521, valamint egy Fakarusz jármű is.



Az esemény szombaton a járművek fotózásával indul. A színpadon Ikarus Talkshow-t tartanak a világsikert elért típusok születéséről, tervezéséről, de a programon modellgyűjtők is bemutatkoznak. Délután pedig Faros Ikarus 55-ösökkel élménybuszozáson vehetnek részt az érdeklődők.



Az LKK autóbuszai reptérlátogatásra indulnak, délután pedig sétarepülésre viszi az előzetesen regisztrált utasokat a világ egyetlen repülőképes Li-2-ese, amelyet a Goldtimer Alapítvány üzemeltet. Az élménybuszozásra külön jegy váltása szükséges az Aeropark pénztárában.



Mint írják, a hétvégén ingajárat közlekedik a Budapest belvárosa és a repülőmúzeum között.