Megkezdődött az idei Balaton Sound

Az idei fesztiválon az elektronikus tánczene legnagyobb képviselői mellett az 'urban music' - a rap, a hiphop és az r'n'b - világsztárjai adnak koncertet vízparti és vízre épült fesztiválhelyszíneken egyedi látványvilággal. 2019.07.03 15:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megkezdődött szerdán az idei Balaton Sound, amelyre mintegy 170 ezer embert várnak vasárnapig Zamárdiba - közölte Fülöp Zoltán fesztiváligazgató a rendezvény nyitó napján tartott sajtóbejáráson az MTI-vel.



Az idei fesztiválon az elektronikus tánczene legnagyobb képviselői mellett az "urban music" - a rap, a hiphop és az r'n'b - világsztárjai adnak koncertet vízparti és vízre épült fesztiválhelyszíneken egyedi látványvilággal.



A nagyszínpadon fellép Don Diablo, J Balvin, Tiesto, Future, Marshmello, Timmy Trumpet, a The Chainsmokers, Sean Paul, Armin van Buuren, a Rudimental live, G-Eazy és DJ Snake. Rajtuk kívül a legnépszerűbb hazai zenekarok közül a Wellhello, a Punnany Massif, és a Halott Pénz is hallható lesz a Dreher Arénában, ahol KSHMR, a Tchami x Malaa, Nicky Romero, Deorro, Nervo, Valentino Khan, Sam Felt, Desiigner, Killy és Denzel Curry is fellép.



A spanyol Elrow Club világhírű partisorozata egy ötezer fős befogadóképességű egyedi kialakítású sátorral várja a fesztiválozókat többek közt Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, a CamelPhat, Claptone Nic Fanciulli és Monica Cruse szettjeivel. Egy másik új helyszín minimál stílusú, félig vízre épült építménnyel várja a szórakozókat és vízre épült stégen is bulizhatnak a fesztiválozók.



Fülöp Zoltán elmondta, hogy idén megújultak a VIP-terek is. A nagyszínpaddal szembeni VIP-helyszínen a korai Hollywood hangulatát idéző, kétezer négyzetméteres területen kanapék, vörös szőnyeg és vintage cirkuszi miliő várja a közönséget, amelyet a nagyszínpadi koncertek után légtornász- és artistabemutatókkal szórakoztatnak. Innen egy felüljárón át a Balaton-parti ezer négyzetméteres VIP-plázsba juthatunk, ahol napágyak és belső medence várja a fesztiválozókat. A legnagyobb fedett helyszínen, a majdnem tízezer fős arénában a sátor közepén ötszáz négyzetméteres megemelt VIP területet alakítottak ki és az Elrow sátora mellett is egy ezer négyzetméteres, egzotikus dzsungel hatású VIP terület épült.



Az idén kialakított három új strandon - a Gold, a White és a Red Beachen - minden délután vízparti bulikat szerveznek, de a fesztiválterületen lesznek utcaszínházi produkciók, valamint homokszobrot is építenek az elektronikus zene nemrég elhunyt ikonjáról, Avicii-ról.



A fesztiválozók biztonságára is még jobban ügyelnek: a tavalyi kétszerese, mintegy száz Safety First önkéntes áll munkába, akik között külföldiek is lesznek. Idén a Balaton Sound applikációban elérhető a SoundWatch szolgáltatás - ennek segítségével közvetlen segítséget is kérhetnek a fesztiválozók, akiknek tartózkodási helye is meghatározható a szervezők számára.



A Balaton Sound nagyszínpada 78 méter széles és 28 méter mély, több mint kétezer négyzetméter alapterületű, alkatrészeit 36 kamion szállította Zamárdiba. A második legnagyobb helyszín az ötezer négyzetméteres, mintegy tízezer fő befogadására alkalmas Dreher Aréna.

A Balaton Sound területén az építők mintegy nyolcezer négyzetméter nagy teherbírású alumínium utat fektettek le, hogy a járművek ne terheljék a talajt, a közönség pedig tízezer négyzetméter talajtakarást kapott. A fesztivál területén 250 vécé és 300 tusoló áll a fesztiválozók rendelkezésére, akiknek a biztonságára egy időben csaknem 400 biztonsági őr felügyel.