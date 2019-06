Programajánló

Tűz Éjszakája - Különleges programok péntek este a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Szikra show, tűztánc és tűzzsonglőr bemutató is lesz a Tűz Éjszakáján, amelyet péntek este tartanak meg a Holnemvolt Várban, a Fővárosi Állat- és Növénykert tavaly megnyílt új játszóparkjában. 2019.06.27 12:55 MTI

A szervezők tájékoztatása szerint a programok este 6-kor kezdődnek és egészen éjfélig tartanak június 28-án az Állatkertben.



A Figurina Bábszínház művészei Porzsák, a sárkány történetét adják elő, a Trambulin Színház jóvoltából pedig György lovag és a sárkány története elevenedik meg. Lehet találkozni Süsüvel, a híres egyfejűvel, és lehet majd sárkánybábot készíteni, méhviasz gyertyát gyúrni vagy üvegmécsest festeni. A Tűz Éjszakáján sárkánysimogatás, illetve sárkánysétáltatás is szerepel a programok között. Lesz tevegelés és lovaglás is, valamint a Holnemvolt Vár sokféle játéka, köztük a 110 éves, csodálatosan felújított Schäftner-körhinta is várja majd a vendégeket - közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert csütörtökön az MTI-vel.



A látogatók a Holnemvolt Vár kapuján, a régi körhinta mellett (Állatkerti krt. 14.) léphetnek be ezen az estén az Állatkertbe.