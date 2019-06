Programajánló

Óriás homokportrék láthatók Tinnyén

Idén 1848 kiemelkedő alakjait mintázta meg Monostori Ferenc, aki immár ötödik éve készít homokszobrokat a település futballpályája melletti területen.



Külföldön számos országban tartanak nagyszabású homokszobor-fesztiválokat, ahol akár hetekig is dolgoznak az alkotók - mondta az MTI-nek Monostori Ferenc, hozzátéve, hogy a szobrok nagyon népszerűek világszerte, az emberek szívesen fotózkodnak velük. Ezért is született meg a gondolat, hogy a számos külföldi helyszín után, ahol az évtizedek alatt kiállított, Magyarországon is hasonlót hozzon létre.



Az idei kiállítás az aradi vértanúk halálának 170. évfordulója kapcsán született egy pályázatra, és A '48-as Szabadság Kert címet viseli. A szabadtéri tárlatban 12 mű látható, melyek létrehozásában nemzetközi szobrászcsapat segítette.



Monostori Ferenc elmondta azt is, hogy egy-egy portré 2-4 méter magas, de dolgozott már csaknem 18 méteres szobron is húsz szobrásztársával együtt. Ez a 2017-es duisburgi mű Guinness-rekord lett - jegyezte meg.



A szobrokról szólva elmondta, hogy egy köbméter homoknak másfél tonna a súlya, egy 2 méteres portré így mintegy 20 tonnát nyom, de a lovascsata-jelenet nagyjából 150 köbméter homokból készült, súlya hozzávetőleg 200 tonna.



A szobrász kiemelte, hogy a közvélekedéssel ellentétben ez nem strandművészet. A homokot ipari döngölővel kalodákban ledöngölik, és ezután lehet faragni. Mindig fentről lefelé kell haladni, ezért nagyon fontos az arányok pontos ismerete. A kész szobrot vízbázisú ragasztóval rögzítik, amitől időjárásálló lesz. Hozzátette, hogy az alkotások az első fagyokig maradnak épek, a végeredményt tehát csak pár hónapig láthatja élőben a közönség, "de éppen az a szép benne, hogy múlandó, egyszeri és megismételhetetlen".



Az idei tárlat a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával jött létre, és ingyenesen látogatható, várhatóan októberig.