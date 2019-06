Kultúra

Döbbenetes károkat okozott a zenei élet legnagyobb katasztrófája

A bejelentettnél jóval súlyosabb károkat okozott a Universal zenekiadó Los Angeles-i raktárában 2008-ban pusztító tűz: több mint 700 zenész értékes maszterei, demói semmisültek meg benne.



A pusztítás többek között olyan világhírű zenészeket érintett, mint Neil Young, a The Who, Dolly Parton, Petula Clark, Joe Cocker, Crosby & Nash, Cher, Tom Jones, Bryan Adams, Sheryl Crow, Olivia Newton-John, Aretha Franklin, Chuck Berry és Elton John. A The New York Times amerikai napilap a zenei élet legnagyobb katasztrófájának nevezte az esetet.



Sheryl Crow szerdán a BBC-nek elmondta, hogy az összes masztere odaveszett, köztük a Tuesday Night Music Club és a The Globe Sessions című albumainak eredeti szalagjai is.



A veszteségre csak akkor döbbent rá, amikor az amerikai napilap, amely feltárta a károk valódi nagyságát június elején megjelent cikkében, megemlítette az ő nevét is.



"Nagyon bánt, egy kicsit az apokalipszisre emlékeztet" - hangsúlyozta. "Először is képtelen vagyok megérteni, hogyan tárolhatnak bármit is egy olyan pincében, ahol nincsenek tűzoltóeszközök. Azt sem értem, hogyan lehet ugyanabban a pincében tárolni a masztereket és a biztonsági másodpéldányokat. Azt sem értem, hogy a 11 éve történt esetet miért leplezték el" - mondta az énekesnő.



Crow, akinek hét albuma is bekerült a legjobb tíz album közé az Egyesült Államokban 1995 és 2008 között, az első zenész, aki az amerikai napilap cikkének megjelenése után megerősítette felvételeinek megsemmisülését.



Az amerikai napilap részletesen feltárta, hogyan semmisítette meg az éjszakai karbantartási munka idején keletkezett tűz a masztereket, demókat, vinileket, CD-ket és MP3 felvételeket. Bár a tűzről részletesen beszámoltak annak idején, a Universal Music nem tulajdonított nagyobb jelentőséget az archívumaiban keletkezett károknak, mondván, többségüknek van másodpéldánya egy másik raktárában.



Zenészek egy csoportja már beperelte a kiadót veszteségei miatt. Százmillió dolláros kártérítést követelnek, keresetüket múlt héten nyújtották be Los Angelesben.