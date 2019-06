Gasztronómia

Megjelent a Magyar Konyha idei balatoni gasztrokalauza

A Balaton környékének aktuálisan legjobb gourmet éttermeit, bisztróit, kisvendéglőit, borászatait, cukrászdáit, strandbüféit és egyéb gasztrohelyeit gyűjti össze a Magyar Konyha magazin júliusi-augusztusi számával együtt megjelent Balaton 2019 gasztrokalauz. 2019.06.26 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A balatoni gasztronómia hosszú éveken át a hekkre és a sült kolbászra szikárodott, mára azonban ismét kialakult az igény az értékre, és sikk lett a kifinomult kulináris élvezetek kiszolgálása. Olyannyira, hogy már kalauzra van szükség az ízek és konyhák közti eligazodáshoz - emlékeztetett az idén 333 hely ínyenceknek címmel megjelent kiadvány szerdai budapesti bemutatóján a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke.



Lévai Anikó felidézte: amikor 2013-ban kiadták az első balatoni gasztrokalauzt, csak 170 olyan címet találtak, amelyet nyugodt szívvel lehetett ajánlani.



Tavaly már 400 gasztrohelyet mutatott be a zsebkönyv, melynek mércéje azonban egyre szigorodik: a Balaton 2019 kalauz ezért - noha csaknem 50 új hely bekerült - 333 címet ajánl az olvasóknak - jegyezte meg.



Lévai Anikó értékelése szerint óriási a fejlődés az utóbbi években: a fine dining éttermek, bisztrók, borteraszok, kézműves cukrászdák és pékségek mellett megszaporodtak a sörfőzdék, a családi kisvendéglők, tovább tart a strandbüfék divatja, de találtak sehová nem sorolható gasztrokocsmát, mák- és csilitermesztőt is.



Vinkó József főszerkesztő felidézte, hogy a Balaton-környéki gasztroforradalmat a borászatok indították, hozzájuk zárkóztak fel az éttermek, vendéglők, megalakult a környék minőségi gasztrohelyeit tömörítő Balatoni Kör, és mára a Balaton Magyarország egyik vezető gasztronómiai régiója lett.



A kínálat soha nem volt ilyen változatos, hiszen a gourmet fogások, falusi romkocsmák, újhullámos büfék mellett megjelentek a helyi alapanyagokból dolgozó, "farm to table" (termelőtől az asztalra) típusú kisvendéglők és sok étlapra visszatért a főzelék, a császármorzsa vagy a madártej. Új, sokszínű, csak a Balatonra jellemző gasztronómia van tehát kialakulóban - összegzett Vinkó József.



A gasztrokalauz írói Siófoktól Tihanyon és a Somlón át Keszthelyig szigorúan válogatva ismét áttekintették a Balaton gasztrokínálatát, amelyet a kalauz hét alrégióra bontva mutat be. A részletes értékelések mellett a kiadvány külön Top 10-es listákon emeli ki a legjobb gourmet éttermeket, kisvendéglőket, borászatokat, strandbüféket, kikötői éttermeket, cukrászdákat, valamint "gasztrotippeket", de a régiós kedvenceket is feltüntetik.



A zsebkönyv része a Balaton legfontosabb gasztronómiai eseményeit felsoroló gasztrokalendárium, valamint egy településekre lebontott kereső is, amelyben piros szín jelzi a frissen bekerült helyeket.



A Balaton 2019 gasztrokalauz szerdától kapható a Magyar Konyha nyári dupla számával együtt.