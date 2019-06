Programajánló

Szombaton kezdődik a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál

Neves hazai és külföldi fellépőkkel rendezik meg a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált június 22. és 29. között a tóparti városban, ahol az esti koncertek mellett nyilvános mesterkurzusokat, valamint hangszerkiállítást és -vásárt is tartanak.

A fellépők között lesz a karakteres, egyéni hangú svéd Johannes Moller, Carlo Curatalo, a tavalyi pozsonyi "J. K. Mertz" Nemzetközi Gitárverseny győztese, valamint Antonio Fiorentino, a Manfredoniai Nemzetközi Gitárverseny győztese és a szintén olasz Luciano Pompilio, a Cittá di Manfredonia nemzetközi gitárfesztivál és az In Concerto Season Chamber Music művészeti igazgatója.



Koncertet ad a szólistaként Stinggel is rendszeresen fellépő bosnyák Edin Karamazov, aki többféle, különböző korszakokból és kultúrákból származó pengetős hangszeren is játszik. Az Eötvös Zenei Alapítvány támogatottjainak koncertjén a jövő ifjú tehetségei - Ádám István, Barta Gergely, Beri Áron, Bozsóki Boglárka, Girincsi Márton, Krizsány Csenge, Nagy Márton és Tokárszky Máté - hangversenyét hallhatja a közönség.



Négy napon is tart mesterkurzust a fesztivál ideje alatt, és szólóban is a színpadra is áll a lengyel Lukasz Kuropaczewski, a lengyelországi Poznan Zeneakadémiájának oktatója, a Lengyel Gitárakadémiai Fesztivál művészeti igazgatója.



Bemutatkozik Szalai Lotti Junior Prima díjas gitárművész és Igor Klokov, az idei Belgrádi GAF Nemzetközi Gitárverseny győztese.



A fesztivál második hétvégéjén Cyprien N'Tsai ad koncertet, és a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál junior gitárzenekara is színpadra áll Vihula Mihajlo vezetésével.



Az utolsó estén mutatja be egyhetes munkájának eredményét a fesztivál gitárzenekara B. B. Strings Guitar Orchestra néven, Czakó Erika tanár, kamaraművész vezetésével.



A fesztivál zárásaként a bázeli Reinachi Zeneiskola diákjaiból álló LA VOLTA együttes lép fel, akik a 16.-18. századi zenétől a népzenén, az európai, észak-amerikai és latin-amerikai zenén át egészen a popzenéig számos műfajban alkotnak Jürgen Hübscher karmester vezetésével.



A programokat a balatonfüredi Kisfaludy Galériában és a Ferencsik János Zeneiskolában tartják, az esti koncertek mellett nyilvános mesterkurzusokat valamint hangszerkiállítást és -vásárt is rendeznek.



A szervezők tájékoztatása szerint az elmúlt tizenhárom évben a világ több mint harminc országának művészei léptek színpadra összesen mintegy másfél millió néző előtt a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon.