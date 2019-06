Állati

Világsiker lett Bíró István csodafotója - videón a sas leszállása

hirdetés

Valójában az amatőr fotográfus, bár a természetfotózást profi szinten űző Kanadában élő Steve Biro maga is megdöbbent a fotójának világsikerén. A fotó valóban zseniális, egy sas két szárnya egyszerre érinti a víz felszínét, közben tökéletes a szimmetria. Az India Times úgy írt róla: ilyen fotót egész életében egyszer készíthet egy ember. A BBC-nek nyilatkozva Bíró István elmondta, gondolni se merte volna, hogy ennyire megérinti majd az embereket az Ontarióban készített kép.



A most elhíresült fotó készítése közben pedig videó is készült arról, ahogyan a sas leszállt. Bízunk abban, hogy azért még láthatunk tőle ilyen csodás remekművet.