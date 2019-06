Kultúra

A Babra és a Söndörgő albuma a nemzetközi világzenei toplistán

Két magyar lemez is felkerült májusban a nemzetközi világzenei toplistára (World Music Charts Europe, WMCE). A Babra debütáló, cím nélküli anyaga a 10., a Söndörgő Nyolc 8 Nyolc című lemeze a 15. helyen szerepel. 2019.06.06 01:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A WMCE zsűrijében 27 ország mintegy 50 rádiós világzenei szakembere dönti el pontozásos módszerrel, hogy az adott hónapban mely lemezeket ítélik a legjobbaknak. A listát minden hónap elsején teszik közzé a wmce.de honlapon - közölte a Babra lemezét kiadó Fonó Budai Zeneház csütörtökön az MTI-vel.



A friss WMCE-listát az iráni Mahsa & Marjan Vahdat, illetve az amerikai Kronos Quartet közös lemeze, a Placeless vezeti, a második helyre a japán Minyo Crusaders Echoes of Japan, a harmadikra az amerikai Our Native Daughters Songs of Our Native Daughters című albuma került.



A déli szláv népek és a Balkán zenei hagyományait újjáélesztő Babra első albuma szinte megjelenése után azonnal felkerült a világ legrangosabb világzenei toplistájára, a World Music Charts Europe-ra, mégpedig az előkelő 10. helyen.



A Babra 2014-ben alakult Budapesten. Az öttagú zenekart a balkáni kultúra iránti rajongás és családi szálak fűzik a Duna mentén letelepedett déli szlávok zenéjéhez, amelynek eredetiségét és lelkületét megőrizve hoznak létre a tradicionális dallamokból új zenei formákat, egyéni hangzásvilág és stílus kialakítására törekedve. A csapatban Koller Dániel (tamburák, ének), Pozsonyi Dávid (tambura, derbuka, ének), Réti Benedek (harmonika), Babcsán Bence (tambura, szaxofon, tárogató, klarinét, furulyák, ének) és Varga Veronika (nagybőgő, ének) szerepel.



Az együttes a koncertezés mellett a Budapest környéki délszláv kulturális közösségekben is otthonra lelt, ahol zenéjével az aktív táncházi élet résztvevője. A zenekar egyéniségét a tamburák egysége, a klarinét és a harmonika összhangja határozza meg. Az elmúlt években sikerrel szerepeltek több nemzetközi világzenei és showcase fesztiválon, így a Budapest Ritmón, a Czech Music Crossroads Showcase-en, a lengyelországi Pannonica Fesztiválon, a Bratislawa World Music Fesztiválon és a vicenzai Musica delle Tradizioni vagy az indiai Sur Jahan Fesztiválon.



Szintén felkerült a WMCE toplistájára a Söndörgő Nyolc 8 Nyolc című albuma, amely saját kiadásban (sndrg music) jelent meg és a 15. helyet foglalja el.



A szentendrei zenekar (Eredics Áron - tambura, darbuka, ének; Eredics Benjámin - tambura, trombita, ének; Eredics Dávid - tambura, kaval, szaxofon, klarinét, ének; Eredics Salamon - tambura, harmonika, furulya, hulusi; Buzás Attila - nagybőgő, ének) hosszú évek óta állandó meghívottja külföldi rock-, pop- és világzenei fesztiváloknak, koncerttermeknek és kluboknak, játszott például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon, a World Music Expón (Womex).



A Söndörgő eddig nyolc lemezt készített, a 2014-ben megjelent Tamburocket - Hungarian Fireworks vezette a World Music Charts Europe-ot.