Boy George életéről készül film Hollywoodban

Boy George életéről készül film az MGM filmstúdióban, a produkciót Sacha Gervasi írja és rendezi - értesült a The Hollywood Reporter.



Hollywoodban egymás után dolgozzák fel a világsztárok élettörténetét: legutóbb az Elton Johnról készült Rocketman mutatkozott be Cannes-ban, előtte a Queen együttes frontemberének, Freddie Mercurynek emléket állító Bohém rapszódia aratott sikert világszerte Rami Malek Oscar-díjas játékával.



Gervasi jegyezte az Alfred Hitchcock filmrendezőről 2012-ben forgatott Hitchcock című filmet.



A készülő film az ír munkáscsaládból származó Boy George, polgári nevén George Alan O'Dowd pályafutásának indulásától együttese, a Culture Club 1980-as évekbeli nemzetközi sikereinek csúcsáig dolgozza fel az énekes karriertörténetét.



Az MGM stúdiónál készül Jennifer Hudson főszereplésével az Aretha Franklinről szóló produkció is.