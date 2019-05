Kultúra

Pécsen tűzik műsorra Bozsik Yvette Csipkerózsikáját

2019.05.25

A hetedik Pécsi Családi Színházi Fesztivál nyitóelőadásaként tűzik műsorra Bozsik Yvette Csipkerózsikája című balettelőadását szombaton a baranyai megyeszékhelyen - közölte pénteken a Pécsi Balett az MTI-vel.



Mint írták, Bozsik Yvette A hattyúk tava sikere után ezúttal gyerekeknek készített táncelőadást a Pécsi Balett felkérésére. A Csipkerózsika történetében a hercegkisasszony egy gonosz tündér átka miatt megszúrja az ujját, százéves álomba szenderül, és vele az egész királyi udvar. Csajkovszkij zenéjére, Bozsik Yvette koreográfiájával, a mese fordulatos, humoros cselekményével, látványos díszlettel és jelmezekkel várja a gyerekközönséget az új bemutató - hívta fel a figyelmet a közlemény.



A tánctársulat beszámolt arról is, hogy Bozsik Yvette és a Pécsi Balett között több találkozási pont is van: előbbi koreográfusi pályáján mindig meghatározó volt az a fajta útkeresés, amely a Pécsi Balettre is jellemző. "Az expresszív táncszínházi kifejezésmód, az +esztétikus+ táncon túllépő narratíva, a folyamatos megújulás igénye, az egészen egyéni, sajátos mozgásnyelv, az emberközpontú gondolkodásmód és a hagyománytisztelet azok a sarkalatos pontok, amelyek mentén egymásra talált koreográfus és társulat először 2015-ben A hattyúk tava bemutatásakor" - idézte fel a közlemény.



Az előadás Pécsi Nemzeti Színházzal koprodukcióban, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.