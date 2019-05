Programajánló

Kezdődik a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden

hirdetés

Jávorszky Iván, a szervező Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az eseményről rendezett pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a fesztivált immár harmadik alkalommal azzal a szándékkal szervezték meg, hogy a szegedi születésű operatőr emlékét, művészetét ébren tartsa, munkásságát, személyiségét minél szélesebb körben megismertesse, és ezt a tudást az újabb nemzedékeknek átadja.



Az operatőri munkát a középpontba helyező fesztiválon három kategóriában - nagyjátékfilm, kisjátékfilm és kísérleti film - versenyeznek az alkotások. Az idei seregszemlére több mint háromszáz alkotást neveztek, az előzsűri a versenyprogramba kilenc nagyjátékfilmet, 23 kisjátékfilmet és kilenc kísérleti filmet válogatott be. A fődíjasról és a kategóriagyőztesekről a Szabó Gábor - az egyetlen, Zsigmond Vilmos rendezte film (Tékozló apa, 1991) operatőre - vezette zsűri dönt.



Szabó Éva fesztiváligazgató közölte, hogy változatos kísérőprogramok is várják az érdeklődőket. Az Aprófeszten gyerekeknek szóló alkotásokat vetítenek a többi közt a Kecskeméti Animációs Filmstúdió munkáiból. Az Oscar lépcsőjén programba a filmes elismerés közelébe jutott alkotásokat mutatnak be, és válogatnak a Palicsi Európai Filmfesztivál programjából is.



A fesztiváligazgató a szakmai programok közül a tavaly elhunyt holland operatőr, Robby Müller életéről készült dokumentum film magyarországi premierjét emelte ki, melyet kerekasztal-beszélgetés követ.



A fesztivált a Széchenyi téren ingyenes vetítések kísérik, az itt bemutatott alkotások közül minden bizonnyal a legnagyobb érdeklődés Bacsó Péter A tanú című filmje eredeti, cenzúrázatlan, restaurált változatának hazai bemutatóját övezi majd.