Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepli a Random Trip a Budapest Parkban

2019.05.25 ma.hu

Delov Jávor, a zenekar dobosa és művészeti vezetője az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta, hogy a Budapest Parkban a tabáni hangulatot megidézve egy kisszínpadon kezdik el a jubileumi koncertet, majd nemzetközi és magyar sztárfellépőkkel egészülnek ki az este folyamán.



"Csaknem 300 művésszel zenéltünk együtt már a 10 év során" - idézte fel a zenész. Hozzátette: igyekeznek egyre inkább odafigyelni arra is, hogy az ismert művészek mellett az improvizációt kedvelő fiatal, feltörekvő tehetségeket is bemutassák a közönségnek.



A júniusi koncerten sztárvendégként fellép mások mellett Derrick McKenzie, a Jamiroquai dobosa, Vula Malinga és Brendan Reilly, a Basement Jaxx két énekese, DTale, a Sigma énekese és kongása, a magyar előadók közül pedig közreműködik Sena az Irie Maffiából, Tátrai Tibor gitárművész, Vitáris Iván, az Ivan & The Parazol énekese vagy Szebényi Dániel, a Kowalsky meg a Vega és az Electric Shock billentyűse is.