Kultúra

Együtt mutatkozott be a három magyarországi borvidéki márka

A másik két magyarországi borvidéki márkával, a Villányi REDy-vel és a pannonhalmi PH-Értékkel közösen mutatták be a BalatonBor 2018-as évjáratát kedden Budapesten. 2019.05.21 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Immár a negyedik évjárata debütál a Balaton Borrégió termelőinek összefogásával létrejött BalatonBornak - emlékeztetett a keddi évjáratbemutatón a Balatoni Kör BalatonBor szekciójának elnöke.



Dobosi Győző az MTI-nek elmondta: 19 észak- és dél-balatoni pincészet részvételével készült el a BalatonBor harmadik évjárata, amelyből mintegy 60 ezer palack kerül majd a piacra. Dobosi Győző elmondta, hogy kedden tartották a szűkebb balatoni termőhelyek karakterét bemutató HegyBorok bírálatát, ebben a kategóriában 14 pincészet tételei kerülnek a piacra idén.



Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója az MTI-nek felidézte, hogy a BalatonBor 2016-ban debütált a régió vezető pincészeteit és éttermeit tömörítő Balatoni Kör és a Rizling Generáció borszakmai összefogás közös kezdeményezéseként. A koncepció lényege, hogy az előírt feltételeknek megfelelő és a vakkóstoló próbáját kiálló balatoni pincészetek olaszrizlingjei egységes dizájnnal ellátott palackokban, közös brand alatt, de a pincészet saját nevét feltüntetve jelennek meg a piacon - tette hozzá.



Kardos Gábor kiemelte, hogy kedden először mutatkozott be közösen Magyarország három régiós bormárkája.



Illés Tamás, a Pannonhalmi Főapátsági Pince marketing vezetője hangsúlyozta: a Pannonhalmi Borvidék nem csupán a múltjára szeretne építeni, hanem a jövőbe tekint, ehhez járul hozzá az egyelőre hat pincét tömörítő PH-Érték Egyesület is. Az egyesület a BalatonBor példáját követve hozta létre a most debütáló PH-Érték bormárkát, amely azonban a BalatonBortól eltérően a Pannonhalmi Borvidék emblematikus fajtáján, a rajnai rizlingen alapuló házasítás - tette hozzá.



Szakál Zoltán, a Csányi Pincészet főborásza közölte, hogy "Villány másik arcát" szeretnék megmutatni a villányi REDy márkával, amely egy portugieserre épülő, gyümölcsös, vörös házasítás.



A 2018-as évjáratból már 19 termelő borát választotta ki a bíráló bizottság - mondta el Szakál Zoltán.