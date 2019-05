Programajánló

Több mint ötszáz hagyományőrző a Tatai Patara török kori hadijátékon

A Tatai Patara török kori történelmi fesztivál névadó eseményét június másodikán, vasárnap rendezik meg, amikor petárdával, korabeli nevén patarával törik be a tatai vár kapuját, majd visszafoglalják az erődítményt a törököktől. Az eseményeket mintegy 500 hagyományőrző kelti életre.

A Tatai Vár és az Esterházy tér közötti területen több alkalommal adnak elő csatajeleneteket, melyekben pikások, muskétások, janicsárok és pattantyúsok mutatják be harci tudományukat a korabeli taktikának megfelelően. A sereg javát hazai, cseh, szlovák, lengyel, fin, német, osztrák és olasz hagyományőrzők adják, több mint ötszázan.



A háromnapos történelmi fesztivál valós eseményen alapul, 1597-ben gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány egy hajnali napon valóban így indította a meglepetésszerű rajtaütést, melyben végül a nemzetközi keresztény sereg győzedelmeskedett.



A Tatai Patara nem csupán a tizenöt éves háború harcait mutatja be, hanem azt is, miként éltek együtt a magyarok és a törökök 150 éven keresztül. A látogatók megismerhetik a 16-17. század életének mindennapjait, a korabeli mesterségeket és ételeket.



A rendezvényt kiállítások, katonazenekari fesztivál, török kávékóstoltatás és hastáncosok színesítik. A forgatag mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és a Nánai Sólymos Vitézek történelmi színielőadásaival várja az érdeklődőket



Idén lesz "Diák-Patara" is: egy-egy állomáshely a török hódoltság korának egy-egy szimbolikus helyszíne, ahova a gyerekek térkép segítségével jutnak el.